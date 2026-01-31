すみぽん、小ぶりでキュートな美ヒップがあらわ！可憐な装いで童話のような世界観を表現

すみぽん（高倉菫）のSPA!デジタル写真集「森ガールのヘルシーBODY」が発売。これを記念して、誌面カットが公開された。

【写真】美バストが際立つチューブトップ水着SHOTなども公開

すみぽんは、愛知県出身の2001年生まれ。SNS総フォロワー数200万人超の“バスケタレント”として活躍しているほか、ドラマ『どーする？ごはん SEASON2』ではアルバイトをしながらカメラマンを目指すヒロイン・月島杏を演じる。

このたび、最新号の『週刊SPA!』で紹介しきれなかったグラビアカットを収録したデジタル写真集が発売。“令和の森ガールスタイル”をテーマに撮影を敢行しており、童話のような世界観を表現している。

表紙には、口元にお花を近づけたキュートなカットが採用されており、花屋の店内でも撮影が敢行された。まるで“すみぽん”という花の品種があるかと想像してしまう程の、可憐な描写に注目だ。

さらに、森ガールらしく手編み帽子を被りながら、小ぶりでキュートなヒップもあらわに。薄いピンクのチューブトップのビキニ姿では、滑らかな柔肌や美しい手の様相も見ることができる。