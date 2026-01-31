プレミア通算300試合目の出場となるか 達成ならライスがランパードを抜いて歴代リーグ5番目の若さで到達。最速はルーニー
プレミアリーグ第24節ではアウェイでリーズと戦うアーセナル。前節ではマンチェスター・ユナイテッドに敗れて勝ち点を失っており、連敗は避けたいところ。前半戦は5-0で勝利しており、後半戦でもゴール量産となるか。
『THE Sun』によると、イングランド代表のデクラン・ライスはこの試合に出場すれば、プレミアリーグでの通算出場試合数が300試合に到達するようだ。
27歳と17日でこの記録に達するのは、プレミアの歴史において5番目に若い記録。ライスより前にいるのはウェイン・ルーニー(26歳58日)、ジェイムズ・ミルナー(26歳117日)、ギャレス・バリー(26歳247日)、ラヒーム・スターリング(26歳348日)の4人だ。
ライスはウェストハム出身のプレイヤーで、プレミアでのデビューは16-17シーズンでのこと。翌シーズンからまとまったプレイタイムを得られるようになり、18-19シーズンから昨季まで7シーズン連続でリーグ30試合出場を継続している。
今季はすでに22試合に出場しており、大きな怪我がなければ、今季も30試合出場は達成できる記録といえる。
近年は過密日程の影響で選手の負傷が増えているが、『transfermarkt』の記録によると、ライスはキャリアの中で、6試合しか負傷で欠場していないという。シーズンを通して計算のできる選手であり、今後もアーセナルに大きく貢献する存在となるだろう。