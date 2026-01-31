小倉競馬６Ｒの３歳未勝利（若手騎手・芝１２００メートル）は１８頭立てで行われ、単勝で最低１８番人気のカシノリアーナ（牝３歳、美浦・天間昭一厩舎、父サトノクラウン）が勝利。２着に１７番人気スッサンエア、３着にも１０番人気のコンフィアンサが入り、３連単はＪＲＡ歴代トップ（ＷＩＮ５を除く）の５８３６万７０６０円の配当となった。４８９６通りのうち４８５１番人気で、的中は１票だった。

１、２着は鼻差の際どい決着だったが、ゴール前で内から伸びたスッサンエアが差し切っていたら…。スッサンエアが１着、カシノリアーナが２着の場合、３連単１２→２→１５の組み合わせは２９１８万３５３０円（４７４９番人気）。配当は半分となり、それまでの３連単歴代最高の２０１２年８月４日の新潟・新馬戦の２９８３万２９５０円を上回ってはいなかった。

だが、馬単の場合は逆の結果に。この日の馬単２→１２は１７４万９３３０円（３０３番人気）だったが、カシノリアーナが差し切って馬単１２→２の場合は１９４万３７００円（ブービー人気の３０５番人気）に配当が上がっていた。

ＷＩＮ５を除く、これまでの最高配当を３０００万円近くも上回り、衝撃の払戻金当が飛び出した１月３１日。ちなみに３連単２→５→１２、２→１２→１３、２→１３→１２、１２→１３→２、１８→２→８の５つの組み合わせは的中なしだった。

この場合は競馬法により、購入者全員に対し、特払いとして払戻率７０パーセント台の投票法では１００円につき７０円、払戻率８０パーセントの投票法では１００円につき８０円の払い戻しが行われる。