女優の小池栄子（45）が31日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）にVTR出演。「お姉ちゃん」のように頼っている年下女優を明かした。

この日のスタジオゲストはNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演している女優の宮澤エマ（37)と倉沢杏菜（20)。宮澤と小池は22年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で姉妹役を演じた。

小池は「妹とも思っているけど、お姉ちゃんのように頼りたくなることも。私の方がウジウジ悩むタイプで、エマの方が“姉上大丈夫です！”って。いつも姉上って言ってくるんですけど、比重的には私にとってお姉ちゃんかもしれない」と明かした。

また、「つきあいの良さみたいなのも、みんながエマを好きなんだと思う。よく三谷さんも仲の良い友達ってエマの名前出しますけど、一緒にいる姿を見ると、バンバンエマが突っ込んでいますからね。エマは全部にフラット。でも先輩のことは立てて、そのバランス感覚が上手で、それが彼女の誰よりも優れている点じゃないかなって思いますね」と、脚本家の三谷幸喜氏からも「仲の良い友達」と言われていると語った。

宮澤も「緊張している中で、栄子さんが沢山、沢山、緊張をほぐしてくださって、それこそコロナ禍での撮影だったので、なかなか距離感縮めるのが難しい状況でもあったんですけど、それでも栄子さんが本当に情に厚い方で、いろんなことを気づかってくれたり、話を聞いてくれたり、わからない私のことをさりげなくフォローしてくれたことも沢山あった」と感謝。現在妹役の倉沢に対し「栄子さんにやっていただいたことを、杏菜ちゃんにやってあげたい」と語った。