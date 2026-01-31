巨人の阿部慎之助監督は宮崎でのキャンプインを翌日に控えた３１日、チーム宿舎で行われた全体ミーティングで選手らに訓示した。全文は以下の通り。

「キャンプでは体力作りはもちろんだけれど、競争と準備ということを皆、肝に銘じてやってほしい。レギュラーも若手も横一線、レギュラーは決まっていない。みな白紙でスタートする。皆がやるべきことをやることを徹底してほしい。

結果が全てのプロ野球だけれど、プロセスも大事。そこは変わらず、練習に取り組む姿勢、練習への向き合い方、準備、切り替える力、そういうのものも必ず見ておくので。結果が出ていなくても姿勢を見ていくようにする。

亡くなったミスター（長嶋茂雄さん）もずっと『ファンあってのプロ野球』と言っていた。今年は『ファンに喜んでもらうために』ということをもう一回意識して、過ごしてほしいと思う。俺はジャイアンツに２６年いるけれど、ジャイアンツがものすごく好きだし、やっぱりこのチームで勝ちたい。俺はしっかり決断するから、選手は思い切ってやってほしいと思う。全ての責任は自分が全部取る。思い切ってやる、それだけを心に刻んでこのキャンプを過ごしてください」