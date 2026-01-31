女優の川栄李奈（30）が31日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）にVTR出演。この日のスタジオゲストである女優の倉沢杏菜（20)の行動で「凄いなあ」と思ったことを明かした。

2人は昨年の日本テレビ系ドラマ「ダメマネ！」で姉妹役を演じた。

川栄は「天真爛漫で明るくて、20歳なんですけど、とってもしっかりして」と倉沢について語り「去年、ちょうど20歳で撮影中だったので、私がお誕生日プレゼントをあげたんです。そうしたら、お誕生日プレゼントのお返しが返ってきて。初体験で、私も。“これ、ご家族で食べてください”って。この子凄いなと持って」と語った。

また「ご飯に行くときも毎回“川栄さんこれ”って何かくれるんですよ。前はおそろいのキーホルダーくれて。めちゃくちゃかわいいじゃないですか」と言い、その行動の「これ盗もう！っと思って、私も海外にお仕事で行った時に、おそろいのキーホルダー」と買ってきたと明かした。

さらに倉沢について「本当に人をとりこにするというか、お花が咲いているように明るいじゃないですか。あれは本当に彼女の魅力だなと感じます」と愛おしそうに語った。

倉沢は“プレゼント返し”について「凄く素敵なものをいただいたので、お礼もしたかったですし」と言い、「お渡ししたキーホルダーは、作品でお世話になりましたの意味を込めて、プレゼントを渡させていただいたうちのひとつ」と恥ずかしそうに笑った。