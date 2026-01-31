¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¾åÃËÀ¤ÈºÆ²ñ¡£Ë´¤Êì¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡¿½Õ¤Î¥Ç¥¸¥ã¥ô¤ËÍÙ¤ì¢
¡Ø½Õ¤Î¥Ç¥¸¥ã¥ô¤ËÍÙ¤ì¡Ù¡Ê¤ª¤É¤ë/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´3²ó¡Û
Êì¤Î°ä¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹¸²ð¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤È¿§µ¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥é¥µ¡¼¤Î½ß¡£¼Ò²ñ¿Í¤ÈÂç³ØÀ¸¡£°ÛÀ°¦¼Ô¤ÎÆ±ÀÆ±»Î¡£Îø°¦¤Ë¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÆó¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¹¸²ð¤Ï½ß¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£½ß¤Ï¹¸²ð¤òÍ¥¤·¤¯µ¤¤Ë¤«¤±¡¢Æó¿Í¤Îµ÷Î¥¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î´é¤ò»ý¤Ä¹¸²ð¤Ï¡¢½ß¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊì¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¡Ä¡£¾¦¶ÈBL¤Îº×Åµ¡ÖBL¥¢¥ï¡¼¥É2026¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡ª ½é¤á¤Æ¤òÃÎ¤ë¤Ð¤«¤ê¤ÎÎø¤ò²ÖÂ«¤Î¤è¤¦¤ËÊú¤¤·¤á¤ë¡¢½Õ¤á¤¯¡ÈºÐ¤Îº¹¥é¥Ö¡É¤Î¹ÔÊý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Êì¤Î°ä¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹¸²ð¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤È¿§µ¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥é¥µ¡¼¤Î½ß¡£¼Ò²ñ¿Í¤ÈÂç³ØÀ¸¡£°ÛÀ°¦¼Ô¤ÎÆ±ÀÆ±»Î¡£Îø°¦¤Ë¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÆó¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¹¸²ð¤Ï½ß¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£½ß¤Ï¹¸²ð¤òÍ¥¤·¤¯µ¤¤Ë¤«¤±¡¢Æó¿Í¤Îµ÷Î¥¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î´é¤ò»ý¤Ä¹¸²ð¤Ï¡¢½ß¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊì¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¡Ä¡£¾¦¶ÈBL¤Îº×Åµ¡ÖBL¥¢¥ï¡¼¥É2026¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡ª ½é¤á¤Æ¤òÃÎ¤ë¤Ð¤«¤ê¤ÎÎø¤ò²ÖÂ«¤Î¤è¤¦¤ËÊú¤¤·¤á¤ë¡¢½Õ¤á¤¯¡ÈºÐ¤Îº¹¥é¥Ö¡É¤Î¹ÔÊý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£