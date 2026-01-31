実は「國學院大學出身」と聞いて驚いた有名人ランキング！ 2位「木南晴夏」「さだまさし」、1位は？
伝統と教養を重んじるイメージのある國學院大學。だからこそ、芸能界やメディアの最前線で活躍する人物が出身と知ると、意外に感じる人も多いようです。
All About ニュース編集部は12月23日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「有名私大出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は國學院大学出身と聞いて驚いた有名人」ランキングを紹介します！
同率2位、1人目は俳優の木南晴夏さんです。2004年に俳優デビューし、2009年公開の映画『20世紀少年（第2章）最後の希望』でヒロインの友人役を演じ、脚光を浴びました。
芸能界きってのパン好きとしても知られ、プライベートでは2018年に俳優の玉木宏さんと結婚。12月5日に第2子出産を発表しています。
回答者からは「幅広い役柄を演じる実力派のイメージが強く、大学に通っていたこと自体が意外でした」（40代男性／北海道）、「パン好きの歌が上手い方のイメージで國學院とは結びつかないから」（30代女性／栃木県）、「玉木宏の奥さんだよね！？とびっくり」（40代女性／その他）といったコメントが寄せられています。
同率2位、2人目はシンガーソングライターのさだまさしさんです。1973年にフォークデュオ「グレープ」を結成。1976年にソロデビューすると『関白宣言』や『北の国から』など、数多くのヒットソングを輩出しました。
12月31日には、毎年恒例となるカウントダウンライブを実施。ライブの様子を生中継するラジオ番組『さだまさしカウントダウンスペシャル in 国技館〜ウマだかつてない楽しい1年になってホースい！2026年もがん馬力（ばりき）ましょ！〜』（文化放送）も話題となりました。
回答コメントでは「音大出身と思ってた」（70代男性／東京都）、「もっと偏差値の高いところかと思った」（50代男性／長野県）、「九州の方だったから九州の大学に通っていたのかとばかり思っていました」（50代女性／宮城県）などの声が集まりました。
1位にランクインしたのは、歌手の相川七瀬さんです。高卒認定試験を受け、2020年に國學院大学神道文化学部に入学。2024年に卒業すると大学院に進み、1月16日に自身のSNSで修士課程の授業を全て取り終えたことを報告しています。
2025年はデビュー30周年を記念したライブを開催。2026年11月2日に日本武道館公演が行われることも発表され、期待が寄せられています。
回答者からは「歌手で昔はやんちゃしてそうなのに大学卒業していたのにはびっくりしました」（50代女性／神奈川県）、「素直に、大学出ていなそう、という印象でした」（40代女性／埼玉県）、「はじけてるイメージの相川七瀬さんが、硬い感じの國學院大學とはビックリ！」（60代女性／栃木県）といったコメントが寄せられています。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
