ついつい仕事を先に延ばしてしまうことや、けがの後に残るものなど。一見バラバラな4つの言葉を完成させる「ひらがな2文字」を当てるクイズです。頭を柔らかくして、1分以内の全問正解を目指しましょう！

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、日々の習慣や体のこと、そして専門的な場所を指す言葉などを集めました。空欄に特定の2文字を入れると、すべてなじみのある言葉に変わります。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□まわし
きず□□
□□りえ
□□つぎ

ヒント：けがをした後に残るものとは？

答えを見る






正解：あと

正解は「あと」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あと」を入れると、次のようになります。

・あとまわし（後回し）
・きずあと（傷跡）
・あとりえ（アトリエ）
・あとつぎ（跡継ぎ）

時間の前後を表す「後（あと）」や、何かが通った印である「跡（あと）」といった漢字の言葉の中に、芸術家の工房を指すカタカナ語の「アトリエ」が混ざっています。同じ「あと」という響きでも、時間の流れ、物理的な痕跡、そして創作の空間と、イメージが豊かに広がるのがこの問題の面白いところです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)