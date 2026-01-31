【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ けがの後に残るものがヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日々の習慣や体のこと、そして専門的な場所を指す言葉などを集めました。空欄に特定の2文字を入れると、すべてなじみのある言葉に変わります。
□□まわし
きず□□
□□りえ
□□つぎ
ヒント：けがをした後に残るものとは？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あと」を入れると、次のようになります。
・あとまわし（後回し）
・きずあと（傷跡）
・あとりえ（アトリエ）
・あとつぎ（跡継ぎ）
時間の前後を表す「後（あと）」や、何かが通った印である「跡（あと）」といった漢字の言葉の中に、芸術家の工房を指すカタカナ語の「アトリエ」が混ざっています。同じ「あと」という響きでも、時間の流れ、物理的な痕跡、そして創作の空間と、イメージが豊かに広がるのがこの問題の面白いところです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
