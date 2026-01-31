元CAが選ぶ1月のお気に入りコスメ3選！

　こんにちは！　元CAの美容ライターRilaです。乾燥が気になる寒い季節ですね。日中の冷えや乾燥で、顔と体のパサつきが気になっている人も多いのでは？　今回は、真冬にぴったりな乾燥しにくいコスメと全身を温めてくれるアイテムをご紹介します！（文・写真＝Rila）

【写真】知らなかった！　「ツムラ」の入浴剤が気になる〜

■白玉肌がかなうベース

　写真のこちらは、筆者が毎日愛用している乾燥しにくいトーンアップベース。スーッと伸びがいい美容液のようなテクスチャーで、もちっと白玉のような肌に仕上がります。

　保湿力を上げたい日はヒアルロン酸系のアンプルを1滴混ぜて使うのもおすすめ！　SPF50＋・PA＋＋＋＋だから、冬でも紫外線をしっかりカットしてくれる点もうれしいですよね。

■しっとりふわふわなチーク

　乾燥しやすい季節に大活躍してくれるピンクラベンダー色のチーク。

　乳液に色が付いたようなやわらかいテクスチャーで、頬にトントンなじませるとふんわり発色します。粉っぽさのないしっとりした使用感なので日中も乾燥しにくく、毛穴レスな仕上がりもお気に入りポイントです。

■冬のバスタイムにぴったり

　漢方薬の「ツムラ」に薬用入浴剤があるのご存知ですか？　有効成分100％天然由来成分で、生薬エキスのおかげで体の芯からポカポカ温まるので筆者もハマっています！

　寒くて冷えた日の夜にこちらを入れた湯船に入ると、漢方薬や森林のような落ち着く香りでリラックスできます。

　日中乾燥しにくいベースとしっとり質感のチーク、冬のバスタイムに使いたい入浴剤をご紹介しました！　冬を乗り越えるための参考にいかがでしょう。