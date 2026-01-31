西武が31日、1軍キャンプ地の宮崎県日南市南郷町に入り、西口文也監督（53）は「やるしかない。打つしかない」と2024年のスローガンになった言葉を用いて打力強化をテーマに掲げた。

チームは宮崎空港での歓迎セレモニーで日南市長から「南郷で練習に、練習を練習を練習を練習を練習を重ねていただき」と、昨年の流行語大賞に選ばれた言葉にちなんだ形で激励された。西口監督は「周りの人も『もっと練習しろ』と思っているということなんだな」と痛感する。

昨季西武はチーム打率がパ・リーグ最下位の・232にとどまり、5位低迷の主因となった。今季のスローガンを「打破」と掲げるほど、4年ぶりのAクラスへ打力向上は不可欠。キャンプを通じててこ入れを図る。

選手会長の外崎修汰内野手（33）も打力向上を強く期待される一人だ。チームがリーグ優勝した19年に打率・274をマークし、自己最多の26本塁打放った強打者だが、三塁に転向した昨季は打率・234と低迷、規定打席に届かなかった。

2年ぶりに二塁手としてのレギュラー奪取に燃える今季は「特に打率が一番重要視される」と、7年ぶりの打率・270超えを狙う。「それぐらい打てれば本塁打や長打の数も自然と増えてくるのかな」と、初日から徹底的に振り込む覚悟だ。（上岡真里江）