「本当にうまくやった」右SBで奮闘の遠藤航を現地記者が称賛も…プレミア先発には疑問符「リーグ戦では心配」「もう少し機動力が必要だ」
リバプールの遠藤航は、現地１月29日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節のカラバフ戦で、開始早々に負傷したジェレミー・フリンポンに代わって右SBで途中出場。堅実なプレーで６−０の大勝に貢献している。
また、リバプールの専門サイト『Anfield Index』によれば、デイビッド・リンチ記者は「本当にうまくやった。前に出て、相手に問題を生じさせていた」「彼にはその役割を担うだけのサッカー脳がある」と、日本代表MFのパフォーマンスを称賛。そのうえで「リーグ戦だったら心配だろう」と続けた。
「もう少し機動力のある選手が必要だ。彼（遠藤）は世界で最も動ける選手ではない。見事に試合を読めるけど、速さはない」
１月31日に開催されるプレミアリーグ第24節のニューカッスル戦では、フリンポンに代わって右SBに誰を起用するかが注目されている。
緊急事態とあって、同記者は「今はみんなに仕事するように求めるしかない段階だ」とも話している。
アルネ・スロット監督は果たして、どんな決断を下すのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
