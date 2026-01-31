「京都の誇り！頑張れ！」「攻守共に欠かせない存在でした」26歳日本代表FWのブンデス移籍に反響！「感謝しかない」「海外でも魅せてやれ！」
京都サンガF.C.は１月31日、原大智がドイツ１部のザンクトパウリへ完全移籍すると発表した。
原は2018年にFC東京U-18からトップチームに昇格。その後、イストラ（クロアチア１部）、アラベス（スペイン２部）、シント＝トロイデン（ベルギー１部）でプレーし、23年３月に京都へ加入した。昨年７月のE−１選手権では追加招集され、日本代表デビューを飾っている。
26歳FWの移籍が伝えられると、SNS上では以下のような声があがった。
「寂しいけどドイツで活躍楽しみしています！」
「約２年半、サンガの為に戦ってくれて本当にありがとうございました」
「いってらっしゃい大智。日本から応援しています」
「更なる飛躍を心から願っています！」
「ドイツでも暴れてこい！」
「攻守共に欠かせない存在でした」
「２年半ありがとう！今のサンガがあるのは、原さんの活躍があってこそ」
「海外でも魅せてやれ！」
「大智には感謝しかない」
「京都の誇り！頑張れ！」
「ドイツでも救世主になってくれ」
身長191センチの長身ストライカーは、現在ブンデスリーガで降格圏の17位に沈むザンクトパウリを救う活躍はできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
