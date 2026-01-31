◆テニス ▽全豪オープンテニス第１４日（３１日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）３１日＝吉松忠弘】２０２２年ウィンブルドン優勝で世界ランキング３位のエレーナ・ルバキナ（カザフスタン）が、全豪オープンで男女を通じ、カザフスタン選手初優勝を遂げた。２年ぶり３度目の優勝を狙った女王、アリーナ・サバレンカ（ベラルーシ出身）に６−４、４−６、６−４のフルセットで勝ち、優勝賞金４１５万豪ドル（約４億４７００万円）を獲得した。

２０２２年ウィンブルドン優勝の時と同じだった。感情をあまり表に出さないルバキナは、マッチポイントでエースをたたき込んでも、ガッツポーズもなし。にこりとほほえんで、４大大会通算２勝目を手にした。

ルバキナは、優勝スピーチで「ありがとう、カザフスタン。最高のサポートを受けた」と、カザフスタン協会会長に向け、喜びを表した。「できれば、今回のように強いプレーで１年を続けたい」と話した。

ルバキナは、２０１８年にロシアからカザフスタンに国籍を変更した。オイルマネーを背景に、カザフスタンが選手に財政支援。それをきっかけに、ロシア選手の多くがカザフスタンに国籍を変更した。その内の１人がルバキナだった。

２０２２年ウィンブルドン優勝時、居住地がモスクワだったため、カザフスタンは仮の姿だとやゆされた。昨年の１２月には、ロシア連盟の会長が、「ルバキナはロシア国籍を持っている」と話し、カザフスタン協会の会長が否定する騒動も起きていた。

ウィンブルドンを制したときも、ルバキナは、カザフスタンへの感謝と愛情を述べていた。この日の優勝スピーチも、自分を利用しようとするロシアへの当てつけだったに違いない。