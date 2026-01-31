ビジュアル系ロックバンド「DIR EN GREY（ディル・アン・グレイ）」のドラマー・Shinyaが31日までに自身のインスタグラムを更新し、超豪華な3ショットを公開した。

「Hydeさんお誕生日おめでとうございました！」と29日に57回目の誕生日を迎えたロックバンド「L’Arc〜en〜Ciel」のHYDEを祝福。

「オーケストラ×Hydeさんの組み合わせが芸術的すぎるガーデンシアターのライブでした」と同日に東京・有明の東京ガーデンシアターで行われたライブ「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」を見に行ったことを明かした。そして「YOSHIKIさんのサプライズ登場にもビックリでした」と続け、HYDEを中心にX JAPANのYOSHIKIと並んだ3ショットを投稿した。

フォロワーからは「すごい3ショ」「神3ショすぎて永久保存版です！！」「美しすぎます！！！」「何かもはやCGみたいですw」「ゴージャスな、スリーショットありがとうございます」など多くのコメントが集まっている。