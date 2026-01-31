日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔氏（36）が、31日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」（月1回、土曜午後4時＝関西ローカル）に出演。ドジャース大谷翔平選手（31）との、日本ハム時代の思い出について語った。

番組では、中田氏が小料理屋のおかみに扮（ふん）したフリーアナウンサー有働由美子（56）とトーク。子どもたちの夢のためにも、豪快にお金を使うことを意識していた中田氏は、シーズンの目標をクリアした1軍の後輩選手に何でも好きなものをプレゼントする“中田賞”を設定。プレゼントに「500〜600万円は使っていた」という。

後輩全員に、プレゼントに何が欲しいか希望を聞き、多くの選手が高級ブランドのスーツケースなどをリクエストしていた。

その中で、大谷選手のリクエストの話題になると「万年筆だったかな」と明かし、有働は「グッチとかじゃなくて？」と驚いた。

中田氏は、「大谷選手は『僕は万年筆がいいです』みたいな。まず『万年筆って何？』から始まったんですよ、僕の中で。『それ何なん？』『えっ、こう書いたりする…』『ちょっと意味分からんねんけど。何でそんなんが欲しいの？』って…」とやりとりを回顧。

「その時からやっぱり違ってたんですよ、結果。万年筆って言います？ 21歳ぐらいの子が…」と振り返った。

大谷選手の独特の感性に、「その時は『コイツ変わってんな』って思ったんですけど。今思えば、大谷選手がもう、あれだけの選手になっちゃってるから、『あの時から違ったんだね』ってなりますよね」と話していた。