メラニア・トランプという名前を聞いて、多くの人はどんなイメージを持つだろうか。いうまでもなく、彼女はアメリカ合衆国第45代・47代大統領ドナルド・トランプの妻。モデル出身でたびたびファッションに注目が集まり……。と、あまり具体的なことは思い浮かばない人も多いのではないだろうか。筆者はそうだった。夫であるトランプ大統領の印象が強烈すぎて、ある意味ではその影に隠れている、一方で彼への批判が高まると彼女にも流れ弾が当たる、というような。

映画『メラニア』はそんな彼女の素顔を追うドキュメンタリーだ。2025年1月20日に行われたトランプの2度目の大統領就任式までに、準備を進めるメラニアの姿をかなりの至近距離で記録している。ここでは、映画『メラニア』から垣間見える、彼女の人間性に迫ってみたい。

元モデルならではの美意識の高さ

メラニアは前述の通り元モデルで、そのファッションセンスのよさは誰もが認めるところだ。ファッションにおいては「センスがいい」のと同時に「自分のスタイルがある」というのも重要な要素の1つだが、メラニアには明確に自身のアイコニックなスタイルがあり、その1つがピンヒールだろう。本作でも、彼女の足元がアップになるカットは多い。愛嬌があるというよりは、クールな印象のある彼女にぴったりなアイテムでもある。

映画のなかで時間を割いてクローズアップされるのは、メラニアのファッションに対する強いこだわりだ。本作では就任式で彼女がまとったドレスとコートを仕立てるシーンが興味深い。就任舞踏会で披露した白地に黒いリボンが大胆にあしらわれた美しいドレスを手掛けたエルヴェ・ピエールは、彼女の要望がほかの顧客と比べていかに明確で、的を射たものか語っている。就任式で着用したネイビーのコートに対しても、細かい指示が。襟の大きさや高さ、インナーの見え具合、帽子にあしらわれたリボンの太さ。アシスタントたちは修正が間に合うのか焦りながらも、彼女の理想を叶えようと急ピッチで作業を進める。メラニアは別にわがままで周囲を困らせようとしているのではないのだ。ファーストレディにふさわしい装い、そして自分らしい装いを融合させるためには、これくらいの信念は必要だ。

ファッションだけでなく、就任式および舞踏会への招待状のデザイン、晩餐会のテーブルウェアの選定もファーストレディの仕事だ。完全にオーダーメイドとなる一連の式の準備には膨大な時間と人手が必要なことだろう。その指揮を取るのがファーストレディで、それはかなりの重責だ。

慈善活動にも意欲的

メラニアは夫が最初に大統領在任中の2018年に、慈善事業「Be Best」をスタートさせた。これは主に子どもの健全な育成を目的とした事業で、奨学金による孤児の進学支援などを行っている。フランスのマクロン大統領夫人とも連携し、協力を取り付けるシーンも印象的だ。世界で最も影響力のある人物の1人として、彼女は「子ども」という自分が特に気にかけている対象に手を差し伸べている。

アメリカンドリームを叶えた移民としての誇り

トランプ政権と移民問題といえば、あまりよくない印象を持っている人が多いのではないだろうか。しかしメラニア自身はスロベニア（旧ユーゴスラビア）からの移民であり、彼女がファーストレディにまで登りつめたのは、まさにアメリカンドリームを叶えたといえる。メラニアの両親も彼女がモデルとして成功を収めたのちに渡米しており、家族は移民として生きてきた。映画では、彼女が故郷から持ってきた食器の数々が映し出されており、それにアメリカ合衆国の国章を入れようか、という会話も展開される。移民としてのルーツを大切にしながら、今はアメリカ国民として誇りを持って生きていることが感じられる。

高い美意識と倫理観、そして移民としての誇りとアメリカ合衆国への忠誠心を持つメラニア・トランプは、そのクールな印象が時に誤解を招くこともあるようだが、映画では膨大な量の仕事をてきぱきとこなす「できる女」という印象だった。そして彼女の能力は夫も認めているようで、大統領就任演説の練習中に彼女の意見を取り入れる場面も映し出されている（トランプは「妻の意見だということはカットで」と言っている）。映画で切り取られた彼女の素顔を見た正直な印象は、「夫のせいで損してるなあ」ということだった。しかしその夫も彼女を信頼しているのが、本作を観るとわかる。ドキュメンタリー映画『メラニア』は、メラニア・トランプについてあまりよく知らない、あるいはあまりいい印象を持っていないという人にも、一見の価値のある作品だ。

■公開情報『メラニア』全国公開中監督：ブレット・ラトナー配給：Amazon MGM Studios104分／原題：Melania／G区分Regine Mahaux/Amazon MGM StudiosMuse Films/Amazon MGM Studios