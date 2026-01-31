Conton Candy、TVアニメ『メダリスト』第2期ED主題歌「Rookies」のMV公開！埼玉・本庄第一高等学校で撮影

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Conton Candyが、1月25日にデジタルリリースした新曲「Rookies」のMVを公開した。

■ダンサーおよび本庄第一高等学校ダンス部によるパフォーマンスとConton Candyの演奏シーンが交錯

「Rookies」は、現在放送中のTVアニメ『メダリスト』第2期のエンディング主題歌に起用されている楽曲。挫折や悲しみを乗り越えながら歩んできた経験をもとに書き上げられた一曲で、背中を強く押すのではなく、そっと肩を組みながらともに前へ進んでいくような温もりを感じさせる、Conton Candyらしい青春ロックアンセムで、3月4日にはCDシングルもリリースされる。

MVは、埼玉県・本庄第一高等学校にて撮影。前作シングル「Touring」に続き大久保拓朗が監督を務め、振り付けは緑喜一紗が担当。ダンサーには、SNSを中心に活動するair（あいる）と、D.LEAGUE参戦や数々のMV出演でも注目を集める雪乃とげぴーが参加している。

映像では、ダンサーおよび同校ダンス部の高校生たちによるパフォーマンスとConton Candyの演奏シーンが交錯。マスゲームを彷彿とさせる増殖の演出や、制服姿のダンサーと生徒たち、そして制服をモチーフにしたConton Candyの衣装など、楽曲の持つ“青春性”を視覚的にも印象づける内容となっている。

そんなエモーショナルな情景描写と躍動感のあるダンスシーンを織り交ぜた構成により、楽曲の世界観を映像として立体的に表現した作品に仕上がった。部活動に励む学生をはじめ、青春の只中にいる世代に寄り添う本MV、ぜひチェックしてみよう。

なおConton Candyは、5月から全国8ヵ所8公演のワンマンツアー『Conton Candy ONEMAN TOUR 2026』を開催する。

■リリース情報

2026.01.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Rookies」

2026.03.04 ON SALE

SINGLE「Rookies」

■関連リンク

TVアニメ『メダリスト』作品サイト

https://medalist-pr.com/

Conton Candy OFFICIAL SITE

https://contoncandy.fanpla.jp/

■【画像】Conton Candyのアーティスト写真