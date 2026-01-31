SUPER BEAVER、ライブ＆ドキュメンタリーフィルム『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SUPER BEAVERの映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』が、5月22日より全国公開される。

1月31日に行われた『SUPER BEAVER 20th Anniversary 「都会のラクダ TOUR 2026 ～ラクダトゥインクルー～』Kアリーナ横浜公演のなかでサプライズ発表された。

■SUPER BEAVERの20周年イヤーに密着

2005年の結成から20年、一度はメジャーを離れる挫折を味わいながらも、自主レーベルを立上げライブハウスを巡りながら這い上がり、いま日本の音楽シーンで最も熱い視線を集める存在へと成長を遂げ、快進撃を続けているSUPER BEAVER。

映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』では、圧倒的な熱量で駆け抜けた2025年の20周年アニバーサリーイヤーの舞台裏を、密着カメラを通して余すことなく映し出す。

20年間、そこにいる“あなた”一人ひとりと本気の音楽を作り続けてきたSUPER BEAVER。熱狂の20周年イヤーに、驚くべきペースで絶えずライブステージに立ってきた裏で、密着カメラが捉えた超貴重映像に刻まれる、メンバーたちの本音と葛藤。

記念すべき結成20周年を迎えた2025年のSUPER BEAVER。2日間で6万人を動員した千葉・ZOZOマリンスタジアムでのワンマンライブを筆頭に、多数のライブツアー敢行や豪華アーティストたちとの対バンライブ、音楽番組や音楽フェスへの精力的な参加など、日本中にビーバー史上最大の熱狂を巻き起こしている。

2025年は、渋谷龍太（Vo）が映画俳優デビューを飾るなど、飛ぶ鳥を落とす勢いで活動の幅を広げてきた。一方で、メジャーからの転落という大きな絶望を乗り越えた先に、“今、最もチケットが取れないバンド”と言わしめるまでに這い上がるなかで彼らが見つけた“あなた一人ひとりとの距離感”を何より大切にする信条が絶大な支持を集めてきたバンドが、“有名になり、遠い存在へと変わってしまったのではないか”との声が聞かれるという。

彼らははたして、「変わったのか、変わらないのか」。向かうところ敵なしに見える充実のアニバーサリーイヤーを、全身全霊で作り上げてきたこの1年、彼らから発せられる言葉の奥で、葛藤し、ときに熱い想いをぶつけ向き合ってきたものすべてを、密着カメラが追いかけた。

自分たちが見てほしい、あなたに届けたいものを表現するのではなく、“生きるそのまま等身大”でカメラの前に居続けた4人の本当の今が証明されていく。それはときに、これまで決して観客の前で見せることのなかったSUPER BEAVERの姿だ。

若き日の貴重な映像も交え、密着ドキュメンタリーとライブ映像を巧みに織り交ぜながら描かれるのは、ありのままに、そして余すことなく映し出されるSUPER BEAVERと“あなた”の-現在地-だ。

ドキュメンタリーにとどまらず、神奈川・Kアリーナ横浜でのライブ映像も映画のために特別収録し、ふんだんに盛り込んで上映。20周年を駆け抜けたアリーナツアー（ラクダトゥインクルー）の模様を最速で届ける。

大きなスクリーン、そして極上の音響環境を味わえる映画館で、彼らとあなたの音楽が奏でられるとき、SUPER BEAVERのあらたな一面を堪能するド迫力のライブ体験が待ち受ける。アニバーサリーイヤーを締めくくるにふさわしい、ファン待望のライブ＆ドキュメンタリーフィルムに注目だ。