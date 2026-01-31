　1月26日～30日に、通期業績を20％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<5704> ＪＭＣ　　　　東Ｇ　 25/12　　　 12　　　101　 741.7　 1/27
<6366> 千代建　　　　東Ｓ　 26/ 3　　26500　　88000　 232.1　 1/28
<6521> オキサイド　　東Ｇ　 26/ 2　　　242　　　600　 147.9　 1/28
<5724> アサカ理研　　東Ｓ　 26/ 9　　　200　　　350　　75.0　 1/30
<472A> ミラティブ　　東Ｇ　 25/12　　　163　　　282　　73.0　 1/27
<6337> テセック　　　東Ｓ　 26/ 3　　　310　　　500　　61.3　 1/27
<6999> ＫＯＡ　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 3180　　 4810　　51.3　 1/28
<9311> アサガミ　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1748　　 2618　　49.8　 1/30
<6493> ＮＩＴＴＡＮ　東Ｓ　 26/ 3　　 2450　　 3600　　46.9　 1/30
<6292> カワタ　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　410　　　600　　46.3　 1/30

<3640> 電算　　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 4357　　 6300　　44.6　 1/30
<1832> 北海電工　　　札証　 26/ 3　　 2900　　 4150　　43.1　 1/26
<1381> アクシーズ　　東Ｓ　 26/ 6　　 2050　　 2900　　41.5　 1/30
<5906> エムケー精工　東Ｓ　 26/ 3　　 1700　　 2400　　41.2　 1/30
<4410> ハリマ化成Ｇ　東Ｐ　 26/ 3　　 2000　　 2800　　40.0　 1/30
<4356> 応用技術　　　東Ｓ　 25/12　　　936　　 1278　　36.5　 1/28
<3105> 日清紡ＨＤ　　東Ｐ　 25/12　　21600　　29300　　35.6　 1/30
<8285> 三谷産業　　　東Ｓ　 26/ 3　　 2950　　 4000　　35.6　 1/30
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　 26/ 3　　 7200　　 9750　　35.4　 1/30
<9539> 葉ガス　　　　東Ｓ　 25/12　　 3400　　 4600　　35.3　 1/29

<2266> 六甲バタ　　　東Ｐ　 25/12　　 1000　　 1300　　30.0　 1/30
<3622> ネットイヤー　東Ｇ　 26/ 3　　　250　　　325　　30.0　 1/30
<5018> ＭＯＲＥＳＣ　東Ｓ　 26/ 2　　 2100　　 2700　　28.6　 1/28
<9507> 四国電　　　　東Ｐ　 26/ 3　　53000　　68000　　28.3　 1/30
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　 26/ 3　　64000　　82000　　28.1　 1/29
<9691> 両毛システム　東Ｓ　 26/ 3　　 2160　　 2760　　27.8　 1/27
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　 26/ 3　　18900　　24060　　27.3　 1/30
<2737> トーメンデバ　東Ｐ　 26/ 3　　 9000　　11300　　25.6　 1/29
<7775> 大研医器　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1000　　 1250　　25.0　 1/30
<6946> 日本アビオ　　東Ｓ　 26/ 3　　 3900　　 4870　　24.9　 1/30

<2208> ブルボン　　　東Ｓ　 26/ 3　　 6200　　 7700　　24.2　 1/30
<1777> 川崎設備　　　名Ｍ　 26/ 3　　 4100　　 5087　　24.1　 1/29
<2217> モロゾフ　　　東Ｐ　 26/ 1　　 1060　　 1310　　23.6　 1/30
<9708> 帝ホテル　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1700　　 2100　　23.5　 1/30
<6557> ＡＩＡＩ　　　東Ｇ　 26/ 3　　　490　　　600　　22.4　 1/30
<6857> アドテスト　　東Ｐ　 26/ 3　 371500　 452500　　21.8　 1/28
<8996> フリーダム　　東Ｓ　 25/12　　　800　　　970　　21.3　 1/30
<2393> ケアサプライ　東Ｓ　 26/ 3　　 2650　　 3200　　20.8　 1/30
<8157> 都築電　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 6750　　 8150　　20.7　 1/30
<4461> 一工薬　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 7900　　 9500　　20.3　 1/28

<3850> イントラマト　東Ｓ　 26/ 3　　 1000　　 1200　　20.0　 1/28
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　 25/12　　41000　　49200　　20.0　 1/30

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「名Ｍ」：名証メイン

株探ニュース