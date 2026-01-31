今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (1/26～1/30 発表分)
1月26日～30日に、通期業績を20％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<5704> ＪＭＣ 東Ｇ 25/12 12 101 741.7 1/27
<6366> 千代建 東Ｓ 26/ 3 26500 88000 232.1 1/28
<6521> オキサイド 東Ｇ 26/ 2 242 600 147.9 1/28
<5724> アサカ理研 東Ｓ 26/ 9 200 350 75.0 1/30
<472A> ミラティブ 東Ｇ 25/12 163 282 73.0 1/27
<6337> テセック 東Ｓ 26/ 3 310 500 61.3 1/27
<6999> ＫＯＡ 東Ｐ 26/ 3 3180 4810 51.3 1/28
<9311> アサガミ 東Ｓ 26/ 3 1748 2618 49.8 1/30
<6493> ＮＩＴＴＡＮ 東Ｓ 26/ 3 2450 3600 46.9 1/30
<6292> カワタ 東Ｓ 26/ 3 410 600 46.3 1/30
<3640> 電算 東Ｓ 26/ 3 4357 6300 44.6 1/30
<1832> 北海電工 札証 26/ 3 2900 4150 43.1 1/26
<1381> アクシーズ 東Ｓ 26/ 6 2050 2900 41.5 1/30
<5906> エムケー精工 東Ｓ 26/ 3 1700 2400 41.2 1/30
<4410> ハリマ化成Ｇ 東Ｐ 26/ 3 2000 2800 40.0 1/30
<4356> 応用技術 東Ｓ 25/12 936 1278 36.5 1/28
<3105> 日清紡ＨＤ 東Ｐ 25/12 21600 29300 35.6 1/30
<8285> 三谷産業 東Ｓ 26/ 3 2950 4000 35.6 1/30
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 26/ 3 7200 9750 35.4 1/30
<9539> 葉ガス 東Ｓ 25/12 3400 4600 35.3 1/29
<2266> 六甲バタ 東Ｐ 25/12 1000 1300 30.0 1/30
<3622> ネットイヤー 東Ｇ 26/ 3 250 325 30.0 1/30
<5018> ＭＯＲＥＳＣ 東Ｓ 26/ 2 2100 2700 28.6 1/28
<9507> 四国電 東Ｐ 26/ 3 53000 68000 28.3 1/30
<1942> 関電工 東Ｐ 26/ 3 64000 82000 28.1 1/29
<9691> 両毛システム 東Ｓ 26/ 3 2160 2760 27.8 1/27
<1950> 日本電設 東Ｐ 26/ 3 18900 24060 27.3 1/30
<2737> トーメンデバ 東Ｐ 26/ 3 9000 11300 25.6 1/29
<7775> 大研医器 東Ｓ 26/ 3 1000 1250 25.0 1/30
<6946> 日本アビオ 東Ｓ 26/ 3 3900 4870 24.9 1/30
<2208> ブルボン 東Ｓ 26/ 3 6200 7700 24.2 1/30
<1777> 川崎設備 名Ｍ 26/ 3 4100 5087 24.1 1/29
<2217> モロゾフ 東Ｐ 26/ 1 1060 1310 23.6 1/30
<9708> 帝ホテル 東Ｓ 26/ 3 1700 2100 23.5 1/30
<6557> ＡＩＡＩ 東Ｇ 26/ 3 490 600 22.4 1/30
<6857> アドテスト 東Ｐ 26/ 3 371500 452500 21.8 1/28
<8996> フリーダム 東Ｓ 25/12 800 970 21.3 1/30
<2393> ケアサプライ 東Ｓ 26/ 3 2650 3200 20.8 1/30
<8157> 都築電 東Ｐ 26/ 3 6750 8150 20.7 1/30
<4461> 一工薬 東Ｐ 26/ 3 7900 9500 20.3 1/28
<3850> イントラマト 東Ｓ 26/ 3 1000 1200 20.0 1/28
<4186> 東応化 東Ｐ 25/12 41000 49200 20.0 1/30
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「名Ｍ」：名証メイン
株探ニュース