4人組女性アイドルグループ「yosugala」の公式サイトが31日に更新され、卵巣嚢腫（のうしゅ）の手術を公表し療養していたメンバーの君島凪が2月7日の公演で復帰予定であると発表した。

同サイトでは「君島凪に関するお知らせ」とし、「手術および療養のため出演を見送っておりますメンバーの君島凪につきまして、術後の経過を見ながら復帰に向けて調整を行っております」と報告。2月1日に行われる公演は出演を見送り、7日の公演で復帰することも合わせて発表した。

「休養期間中は、ファンの皆さまならびに関係者の皆さまより、温かいご理解とご声援を賜り、心より御礼申し上げます。なお、復帰後につきましても、本人の体調を最優先とし、状況に応じて一部内容を調整させていただく場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます」などと伝えた。

君島も自身のXを更新。グループの公式Xの投稿を引用し、「お待たせしてしまい、申し訳ありません…！！回復してきつつあります。もう少々お待ちください！！！！！」とコメントした。

君島をめぐっては、22日にグループの公式サイトで卵巣嚢腫（のうしゅ）の手術のため、療養することを発表。「なお、病名の公表につきましては、本人の意向を踏まえた上で行っております」と伝えていた。