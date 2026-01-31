◇照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲◇31日◇東京・両国国技館

【映像】豊昇龍、花道奥で…本場所で見せたことのない笑顔

31日、第73代横綱照ノ富士（現・伊勢ヶ濱親方）の「照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」が両国国技館で行われ、最後となる横綱土俵入りを前に、花道奥で繰り広げられた“新旧3横綱”による“胸アツ”な一コマにファンが騒然。「豪華すぎる」「こんな豊昇龍見たことない」「みんないい笑顔」と反響が寄せられる一幕があった。

感動の断髪式を前に、最後の大銀杏姿で土俵入りへと向かう照ノ富士。注目のシーンは十両二枚目・大青山と十両筆頭・藤青雲の一番で起こった。東花道奥で出番を待つその手には、長男・照務甚（てむじん）くんの手がしっかりと握られていた。

父としての柔らかな表情を見せる照ノ富士のすぐ後ろでは、今回「太刀持ち」と「露払い」という大役を務める現役横綱・大の里と豊昇龍が待機。角界の頂点に立つ3人が一堂に会する緊迫の場面かと思いきや、大の里と豊昇龍はリラックスした様子で談笑し、テムジンくんを見守るような温かい笑顔を浮かべていた。

土俵上では決して見せない、横綱たちの和気あいあいとした雰囲気にABEMAファンからは「いい3人だ」「三横綱の迫力がすんごい」「和気あいあいだ」といった驚きの声が続出。また、引退する横綱のために現役の横綱2人が脇を固めるという、記念興行ならではの光景に「豪華すぎる」「太刀持ちと露払いが横綱」「みんないい笑顔」と感動のコメントが相次いだ。

ケガや病気で休場し序二段まで陥落。そこから奇跡ともいえる横綱昇進を果たした「不撓不屈」の横綱である照ノ富士。その最後の土俵入りを締めくくるに相応しい豪華な一コマだった（ABEMA／大相撲チャンネル）