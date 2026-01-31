#よーよーよー・由良ゆらが1月26日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）に登場。アザーカット6枚が公開された。

由良ゆらは、アイドルグループ・#よーよーよーのさくらピンク担当。#よーよーよーは昨年10月26日にZepp Shinjukuでワンマンライブ「ハロウィン大作戦っ☆ in Zepp Shinjuku」を開催し、今年2月1日には渋谷ストリームホールで4周年ライブを開催予定。新メンバー加入後も勢いに乗り、さらなる活躍が期待されている。

今回の「週刊プレイボーイ」のグラビアは、自然体で“あざと可愛い”彼女感があふれる撮影に。ハウススタジオでのリラックスした姿や、お風呂シーンなど、由良ゆららしい魅力が詰まったグラビアとなっている。

由良ゆら コメント

◆「週刊プレイボーイ」掲載おめでとうございます。

ありがとうございます！

#よーよーよー さくらピンクゆらゆらです！

週プレさんは約1年半ぶり今回で5回目の登場でした！

今はもちろんリラックスして現場のみなさんとお話しながらるんるんで撮影できているのですが、初登場はまだ高校卒業して上京したばかりのただの18歳で、アイドルデビューもする前でした。

当時すごく緊張しながらロケバスに乗って撮影しに行ったのをはっきり覚えています！

こうして何回も掲載していただけて、表紙もさせていただけて、自分でもみたことがない顔が毎回たくさん発見できるのが楽しみでうれしいです！

◆今回のお気に入りの衣装やカットなどあれば教えてください。

はい！今回はなんと、河口湖のそばの富士山の目の前での撮影で、11月の山でちょっと寒いかな？と思っていたらすごく良く晴れてお外での水着撮影も自然の中開放感たっぷり楽しめました！

ゆらゆらと冬キャンプがテーマでアウトドアっぽいニット帽やアウターやブーツを着たり普段しない格好もあって新鮮でした。ストレンジャーシングスにでてくるような廃バスに乗ったのもたのしかったです！

とくにお気に入りのカットは、山小屋の中でワラにまみれながら撮影したカットと、富士山バックに焚き火をしたカットです！

動物や自然が大好きたので、大量のワラで牧場を感じられてすごく癒されました。

ずっとしてみたかった念願の焚き火もできて、初めてをこうして誌面に残せたのもお気に入りポイントです！

◆近頃はバラエティ番組、誌面掲載と多くお見かけしますが何かご自身の変化などあれば教えてください。

はい！実は去年、事務所の方々とゆらゆらの個人目標をたてていました。それが「今年度中に12誌の誌面掲載を叶えること。」です！

なんと、いつも応援してくださる方々と、マネージャーさん達のおかげでその高い目標が達成できて、前の年よりもたくさん #よーよーよー と由良ゆらの名前を世界に知っていただけたと思います！

最近ではABEMAさんにて放送されている競輪番組「ミッドナイト競輪」に続けて呼んでいただけたり、アイドルグループ「ラフ×ラフ」さんの公式YouTubeに出演させていただけました！

そこから見つけてくれてsnsやイベントやライブに来てくださる方もたくさんいて、今までなかった誌面以外のお仕事で気になっていただけるのも本当にうれしいです！

活動させていただいているグループの名前と、大切な”由良”の名前をこれからも広められるように、ゆらはゆららしくワールド全開でたくさんメディアのお仕事を頑張りたいです！

◆いつも応援してくれている方々へ一言お願いいたします。

#よーよーよー は今年1月29日で4周年、由良ゆらは7年目になります！

はじめは下手っぴで自信がなくて何も知らなかったけど、みてくれるみなさんのおかげで、支えてくれる方々のおかげで4周年までこれました！

新メンバーもお迎えしてパワーアップするグループを、いろいろなことに挑戦する由良ゆらを、これがきっかけで見つけてくれたあなたもみていてくれたら嬉しいです！

©集英社／高橋慶佑

