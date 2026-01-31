Conton Candy、TVアニメ『メダリスト』第2期ED主題歌「Rookies」MV公開。青春の只中にいる世代に寄り添う映像に
Conton Candyが、新曲「Rookies」のMVを公開した。
「Rookies」は、現在放送中のTVアニメ『メダリスト』第2期エンディング主題歌として起用されている楽曲で、3月4日にはCDシングルのリリースも予定されている。本楽曲は、挫折や悲しみを乗り越えながら歩んできた経験をもとに書き上げられた一曲で、背中を強く押すのではなく、そっと肩を組みながら共に前へ進んでいくような温もりを感じさせる青春ロックアンセムに仕上がっているという。
公開されたMVは、埼玉県・本庄第一高等学校にて撮影が行われた。前作シングル「Touring」に続き大久保拓朗が監督を務め、振付は緑喜一紗が担当。ダンサーには、SNSを中心に活動するair（あいる）と、D.LEAGUE参戦や数々のMV出演でも注目を集める雪乃とげぴーが参加している。
映像では、ダンサーおよび同校ダンス部の高校生たちによるパフォーマンスとConton Candyの演奏シーンが交錯。マスゲームを彷彿とさせる増殖の演出や、制服姿のダンサー・生徒たち、そして制服をモチーフにしたConton Candyの衣装など、楽曲の持つ“青春性”を視覚的にも印象づける内容になっているという。部活動に励む学生をはじめ、青春の只中にいる世代に寄り添うMVに仕上がっているとのことだ。
なおConton Candyは、2026年5月より全国8カ所8公演のワンマンツアー＜Conton Candy ONEMAN TOUR 2026＞を開催している。ツアーファイナルは東京・Zepp Shinjukuにて実施予定。
◾️「Rookies」
2026年1月25日 リリース
2026年3月4日（水）CDリリース
配信：https://ContonCandy.lnk.to/Rookies
CD購入：https://ContonCandy.lnk.to/Rookies_SG
期間生産初回仕様限定盤（CD only）
SRCL-13576 / \1,500（税込）
※TVアニメ『メダリスト』 描き下ろしジャケットビジュアル絵柄 スマホサイズステッカー封入
＜収録楽曲＞
M1.Rookies
M2.Rookies (Instrumental)
◾️＜Conton Candy ONEMAN TOUR 2026＞
2026年
5月31日（日）北海道・札幌SPiCE
6月6日（土）香川・高松DIME
6月7日（日）福岡・INSA
6月13日（土）宮城・仙台MACANA
6月14日（日）新潟・GOLDEN PIGS BLACK
6月20日（土）愛知・名古屋CLUB QUATTRO
7月4日（土）大阪・梅田CLUB QUATTRO
7月12日（日） 東京・Zepp Shinjuku
▼ファミリーマート2次先行受付中
受付期間：〜2026年2月8日（日）23:59
https://eplus.jp/contoncandy/
◾️TVアニメ『メダリスト』第2期
2026年1月24日(土)よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送開始！
▼INTRODUCTION
それぞれにフィギュアスケートへの強い夢を抱き、
「選手とコーチ」として巡り会った結束いのりと明浦路司。
栄光の“メダリスト”を目指すいのりは
名港杯と西日本小中学生大会で実績を積み、バッジテストを経て、
ついに「天才少女」狼嵜光と同じランクで競い合う資格を手にする。
次の目標は、全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会。
新たなライバルたちの中で、いのりは自らが一番に輝けることを証明する──！
TVアニメ『メダリスト』公式サイト https://medalist-pr.com/
TVアニメ『メダリスト』公式X https://x.com/medalist_PR
TVアニメ『メダリスト』公式YouTube https://www.youtube.com/@medalist_PR
