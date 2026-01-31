ÀîÃ«³¨²»¡¢¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖDaphnis records¡×ÀßÎ©¡õindigo la End¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËþ¤Á¤¿»ç¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤â
ÀîÃ«³¨²»¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤è¤êSony Music LabelsÆâ¤Ë¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖDaphnis records¡×¡Ê¥è¥ß¡§¥À¥Õ¥Ë¥¹¥ì¥³¡¼¥º¡Ë¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Daphnis records¤ÎÂè°ìÃÆ½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÀîÃ«³¨²»¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëindigo la End¡¢Îé»¿¤¬½êÂ°¤È¤Ê¤ë¡£
◾️ÀîÃ«³¨²» ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥À¥Õ¥Ë¥¹¤È¥¯¥í¥¨¡×¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎºÍÇ½¤Ë¼»ÅÊ¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¼»ÅÊ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½¹¤¤´¶¾ð¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤³¤«¤éÆÀ¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤Ã¤È¤½¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢indigo la End¤Î9ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËþ¤Á¤¿»ç¡Ù¤ò5·î20Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãONEMAN TOUR 2026 ¡Ö»ç¤Ë¤Æ¡×¡ä¤ò5·î30Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜÈ¯É½¤Ï¡¢indigo la End¤Î·ëÀ®15¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥é¥¤¥Ö¡ãindigo la End 15th Anniversary Special Series #Final ÉðÆ»´Û¸ø±é¡ä¤Î2ÆüÌÜ¸ø±é¤Ë¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎÍè¾ì¼ÔÁ´°÷¤Ë½ª±é¸å¡¢¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖDaphnis records¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢Î¢ÌÌ¤ËµºÜ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËþ¤Á¤¿»ç¡Ù¤ÎÍ½ÌóÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤¬½Ð¸½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¸ø±é¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö¥«¥°¥é¡×¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËþ¤Á¤¿»ç¡Ù¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤È¤·¤Æ2·î11Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï4·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ëBOX»ÅÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¡¼¥Á¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òCD¤ÈÆ±º¤·¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤ÏËÜÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¡ãindigo la End 15th Anniversary Special Series #Final ÉðÆ»´Û¸ø±é DAY2 ¡ÖÌë¤ÎÍõ¡×¡ä¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤Þ¤¿¤ÏDVD¤Ë¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¼ýÏ¿¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ÏCD¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÆÃÅµÆâÍÆ¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
◾️川谷絵音 コメント
¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢ÇùÁ³¤È»ç¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢À©ºî¤¬¿Ê¤á¤Ð¿Ê¤à¤Û¤É¡¢¤½¤Î»ç¤ÏÇ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤âËþ¤Á¤Æ¤¤¤¯»ç¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä©ÀïÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ò´°À®¤µ¤»¤¿»þ¡¢ËÍ¤é¤Ï»ç¤ÇËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢5·î30Æü¤«¤é¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãONEMAN TOUR 2026 ¡Ö»ç¤Ë¤Æ¡×¡ä¤Î³«ºÅ¤¬Á´¹ñ20¥«½ê¤Ç·èÄê¡£
¤Ê¤ª¡¢Îé»¿¤ÏÀèÆüÈ¯É½¤·¤¿¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¥é¡¼¥Ñ¥¹¡Ù¤¬Daphnis records¤«¤éÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
◾️¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¾ðÊó
Daphnis records¡Ê¥è¥ß¡§¥À¥Õ¥Ë¥¹¥ì¥³¡¼¥º¡Ë
½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§indigo la End¡¦Îé»¿
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¡§@daphnis_records
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¡§@daphnis_records
¢§Daphnis records ¥³¥ó¥»¥×¥È¥à¡¼¥Ó¡¼
https://www.instagram.com/reel/DUKADEND5U8dv4gixL1rSOX5bm1xYEfVmmbcrM0/?igsh=MWViaDU2Y2lmdm1rOQ==
◾️indigo la End 9th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËþ¤Á¤¿»ç¡Ù
2026Ç¯5·î20Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://ile.lnk.to/260520AL
¢¡Àè¹ÔÇÛ¿®¡Ö¥«¥°¥é¡×
2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë0»þÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¡§https://ile.lnk.to/kagura
¢¨ÇÛ¿®³«»Ï¤Þ¤Ç¤ËApple Music¤Þ¤¿¤ÏSpotify¤Ç³Ú¶Ê¤ò»öÁ°ÅÐÏ¿¤·¤ÆÄº¤¯¤È¡¢¡Ö¥«¥°¥é ÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¡×¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×(CD+GOODS+PHOTOBOOK)¡¡ ¡ï11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨BOX»ÅÍÍ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¡¼¥Á¡õ¥¹¥«¡¼¥Õ¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯Æ±º
¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A(CD¡ÜBlu-ray¡ÜPHOTOBOOK)¡¡ ¡ï7,150¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨indigo la End 15th Anniversary Special Series #Final ÉðÆ»´Û¸ø±é¡ÖÌë¤ÎÍõ¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¼ýÏ¿
¢¨¥È¡¼¥ë¥µ¥¤¥º»ÅÍÍ
£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B(CD¡ÜDVD¡ÜPHOTOBOOK)¡¡ ¡ï7,150¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨indigo la End 15th Anniversary Special Series #Final ÉðÆ»´Û¸ø±é¡ÖÌë¤ÎÍõ¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¼ýÏ¿
¢¨¥È¡¼¥ë¥µ¥¤¥º»ÅÍÍ
¤ÄÌ¾ïÈ×(CD)¡¡ VVCL-2912¡¡¡ï3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§ÆÃÅµ¾ðÊó
¡ãÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡ä
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê¥é¥ó¥À¥à¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Sony Music Shop
Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§¡Á2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡ãÅ¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡ä
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥Þ¥ë¥Á¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°
¡¦±þ±çÅ¹¡ÊÁ´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁáÌÜ¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛÁ÷BOX¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ä
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¡¦B¤Þ¤¿¤ÏÄÌ¾ïÈ×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛÁ÷¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¾¦ÉÊ¤òºÊñ¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛÁ÷¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥¯»ñºà¤Î³°Áõ¤ò¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ÇºÊñ¤·¡¢ÇÛÁ÷ÅÁÉ¼¤Ï¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ËÄ¾ÀÜÅ½ÉÕ¤µ¤ì¤¿·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥Ý¥¹¥ÈÅêÈ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛÁ÷¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï1ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤1¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥Ý¥¹¥ÈÅêÈ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛÁ÷¥Ñ¥Ã¥¯¤ÏÆÃÅµ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÇÛÁ÷Ãæ¡¦ÇÛÁ÷¸å¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±ø¤ì¡¢ÇËÂ»¤Ë¤è¤ëÇÛÁ÷¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¸ò´¹¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¾ì¸ÂÄêÆÃÅµ¾ðÊó¡ä
indigo la End 15th Anniversary Special Series #Final ÉðÆ»´Û¸ø±é¡ÖÌë¤ÎÍõ¡×¤Ë¤Æ¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÎCDÈÎÇä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤´Í½Ìó¤Þ¤¿¤Ï¡¢²ñ¾ì½Ð¸ý¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤·¤¿Daphnis records¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼Î¢¤ËµºÜ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¤·¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Íè¾ì¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢¨²ñ¾ì¸ÂÄêÍ½ÌóÆÃÅµ¤ÈÆ±¤¸ÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¹ØÆþÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢¨·èºÑÊýË¡¤Ë¡¢Á°Ê§¤¤Êý¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ýÇ¼Âå¹Ô(¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤¡¢Pay-easy¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°)¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢2·î1Æü(Æü)23:00¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢Æþ¶â¤Þ¤Ç´°Î»¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ë¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾å¸Â¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·èºÑÊýË¡¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¦Á°Ê§¤¤Êý¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ýÇ¼Âå¹Ô(¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤¡¢Pay-easy¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°)¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£Amazon Pay·èºÑ¡¦³ÚÅ·¥Ú¥¤¡¦dÊ§¤¤¡¦¸åÊ§¤¤¤Ç¤Î·èºÑÊýË¡¤Ï¤ªÁª¤ÓÄº¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Á°Ê§¤¤Êý¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ýÇ¼Âå¹Ô(¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤¡¢Pay-easy¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°)¤ò¤´ÁªÂò¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢1ÇÛÁ÷Ëè¤ËÊÌÅÓ¶â187±ß(ÀÇ¹þ)¤Î»ÙÊ§¼ê¿ôÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿»ÙÊ§´ü¸Â¤ò²á¤®¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¹ØÆþ¸¢Íø¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¤´ÃíÊ¸¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¢ÊÖÉÊ¡¢ÊÖ¶â¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¾¦ÉÊ¤Î¼õ¼èµñÈÝÅù¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢º£¸å¤ÎÆÃÅµ¤Ø¤Î±þÊç»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥«¡¼¥È¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Û°Ê³°¤ÎCD¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤ÏÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
