L’Arc-en-Cielのリーダー兼ベーシストであり、ソロアーティストとしても精力的に活動を続けるTETSUYAが、7月1日に最新シングル「何があっても」をリリースすることが発表となった。さらに、2026年のソロデビュー25周年を記念してアニバーサリーライヴを開催する。

これは本日1月31日に横浜 Bay Hallで開催されたツアー＜Like-an-Angel TOUR 2025-2026 “Crash to Rise”＞ファイナル終演後に発表されたもの。ソロデビュー25周年という大きな節目を迎え、TETSUYAのアニバーサリーイヤーが音源リリースとライヴを軸に展開される。

アニバーサリーライヴ＜TETSUYA 25th ANNIVERSARY LIVE＞は7月11日、Zepp Shinjuku (TOKYO)にて行われる予定だ。四半世紀にわたるソロアーティストとしての歩みを凝縮した特別公演になるとのこと。

加えて、恒例のBillboard Live公演＜TETSUYA Billboard Live Tour 2026＞開催も決定した。9月3日にBillboard Live 横浜、9月5日にBillboard Live 大阪で行われるほか、TETSUYAの＜Billboard Live Tour＞としては初の海外公演が9月12日にBillboard Live 台北にて実施される。

■最新シングル「何があっても」

2026年7月1日(水)リリース

■＜TETSUYA 25th ANNIVERSARY LIVE＞

7月11日(土) 東京 Zepp Shinjuku

■＜TETSUYA Billboard Live Tour 2026＞

9月03日(木) 神奈川 Billboard Live 横浜

9月05日(土) 大阪 Billboard Live 大阪

9月12日(土) 台湾 Billboard Live 台北