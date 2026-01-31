shallmが、ドラマ『⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。』エンディングテーマ「chocolate」のMVを公開した。

新曲「chocolate」は、ソリッドなギターとセンチメンタルなピアノが印象的な甘くもほろ苦いミドルロックチューンになっているという。矢野友里恵が監督を務めたMVは、2人の男女の苦くて甘いチョコレートのような一夜の刹那的な関係を美しくも妖しく描いたMVに仕上がっているとのこと。

◆ ◆ ◆

◾️shallm コメント

チョコレートは、

苦いカカオを甘くして口にするものです。

食べた瞬間、脳が幸福を錯覚し、

まるで脳内モルヒネのような快楽に包まれることで、「やめたいのに、やめられない」状態になってしまうと言われています。

このMVで描きたかったのは、

そんなチョコレートのような二人の関係です。

最初は甘く心地よかった関係が、

時間とともに溶けていき、

やがて相手の苦味にも触れてしまう。

それでもなお、その甘さから抜け出せず、

気づいた時には、もう戻れない場所へ辿り着いてしまう。

その時間が、どこへ向かっていたのか。

ぜひ物語の結末を考察しながら、ご覧いただけたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

またshallmは、2月14日に＜shallm ONEMAN LIVE ~ No Sweetness Within ~＞開催する。このワンマンライブは、テーマに分けた二部構成で展開される一夜限りのステージとなり、「chocolate」を初披露するとのことだ。

◾️テレ東系列 木ドラ24『⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。』 【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【放送日時】

2026年1月8日スタート 毎週木曜 深夜24時30分〜25時放送

BSテレ東：2026年1月11日スタート 毎週日曜 深夜24時〜24時30分放送

【配信】

◯各話放送終了後から動画配信サービス“U-NEXT” “Prime Video”にて順次見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

※作品の視聴には会員登録が必要です(Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ)。

※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc.又はその関連会社の商標です。

◯広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信

▶TVer：https://tver.jp/series/srmfaydfxy

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/hitowamitamejyanai/episode/00130915.html

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【出演】

菅⽣新樹、剛力彩芽、谷まりあ、時任勇気、今泉佑唯、藤森慎吾、瀬戸朝香

【スタッフ】

脚本：當銘啓太、川崎僚、清水匡

監督：松本拓(テレビ東京)、角田恭弥

・オープニングテーマ：tripleS ∞!「トキメティック」

・エンディングテーマ：shallm「chocolate」(ユニバーサル ミュージック)

プロデューサー：松本拓(テレビ東京)、正井彩夏(テレビ東京) 、佐々木梢(テレパック) 、東田陽介(テレパック)

制作：テレビ東京 テレパック

特別協力：Zoff 制作協力：宣伝会議

製作著作：「⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。」製作委員会

・公式HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/hitowamitamejyanai/

・公式X：https://x.com/tx_hitomita

・公式Instagram：https://www.instagram.com/tx_hitomita/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tx_hitomita

■＜shallm ONEMAN LIVE ~ No Sweetness Within ~＞ 2026年2月14日（土）東京・Spotify O-EAST

open16:00 / start17:00

▼チケット

前売 ￥6,000（税込／ドリンク代別）

席種：全自由

※年齢制限：未就学児入場不可

（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/