HANA、アニメ『メダリスト』OP主題歌「Cold Night」の“夢へ向かう強さ”が描かれたMV公開
HANAが、新曲「Cold Night」のMVを公開した。
MVの監督は、「Blue Jeans」でもちゃんみなとタッグを組んだ大久保監督が担当。「Cold Night」の歌詞の世界観をそのまま物語として描き、小さな部屋から夢の舞台へと歩みを進めていく一人の女性の姿を軸に展開されているという。何度転んでも、何度心が折れそうになっても、それでも「夢」を諦めずに追いかけ続ける、不安や迷いを抱えながらも前に進み続けてきた彼女たちだからこそ表現できる、“夢へ向かう強さ”が描かれている作品に仕上がっているとのことだ。また、そばで支え一緒に前を向き続ける仲間たちの存在の描写もみどころの一つだという。
本楽曲は、TVアニメ『メダリスト』第2期オープニング主題歌として書き下ろされた最新曲。1月24日の深夜1時30分のアニメ第2期初回放送に合わせて先行配信リリースされ、1月28日にはレコードサイズ仕様のCDも発売を開始している。
◾️「Cold Night」
2026年1月24日（土）配信リリース
2026年1月28日（水）CDリリース
配信：https://hana-brave.lnk.to/Cold_Night_DG
CD購入：https://hana-brave.lnk.to/Cold_Night
※TVアニメ『メダリスト』第2期オープニング主題歌
▼CD商品概要
形態：完全生産限定盤
仕様：LPサイズ/アニメ描き下ろし
価格：1,700円（税込）
◾️1stアルバム『HANA』
2026年2月23日（月）配信リリース
2026年2月25日（水）CDリリース
CD購入：https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA
▼CD商品概要
○完全生産限定盤
CD／Blu-ray／アルバムオリジナルエアケース／フォトブック（40P）／大型ポストカード（4種）／メンバー口癖ステッカー／トレーディングカード8枚セット（3種のうちランダム1種）
価格：8,900円（税込）
○通常版
CD／トレーディングカード8枚セット（3種のうちランダム1種）
■HANA 全国ホールツアー情報
※公演情報に関しては追ってアナウンスいたします。
【愛知】2026年3月7日（土）、3月8日（日）
【茨城】2026年3月21日（土）
【東京】2026年3月29日（日）
【福岡】2026年4月3日（金）、4月4日（土）
【広島】2026年4月10日（金）
【岡山】2026年4月12日（日）
【大阪】2026年4月18日（土）、4月19日（日）
【香川】2026年4月26日（日）
【北海道】2026年5月2日（土）
【宮城】2026年5月5日（火・祝）、5月6日（水・祝）
【千葉】2026年5月9日（土）
【兵庫】2026年5月22日（金）、5月23日（土）
【静岡】2026年6月7日（日）
【神奈川】2026年6月19日（金）、6月20日（土）
【京都】2026年6月26日（金）
【東京】2026年7月11日（土）、7月12日（日）
【石川】2026年7月18日（土）
【新潟】2026年7月20日（月・祝）
関連リンク
◆HANA オフィシャルサイト
◆HANA オフィシャルX
◆HANA オフィシャルInstagram
◆HANA オフィシャルYouTubeチャンネル
◆HANA オフィシャルTikTok