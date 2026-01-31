「よく聞かれた」「ボリューム感が可愛い！」【ZARA】おしゃれさんの「愛用アウター」

まだまだ寒さが続きそう。今アウターを買い足したい人もいるのでは？ 次はどれにしようか迷ったら、おしゃれさんが愛用するアウターをチェックしてみて。今回は、コーデのセンスを格上げできそうな【ZARA（ザラ）】のアウターをピックアップしました。

ボリュームが魅力のアウター

【ZARA】「撥水防風ダウンパフジャケット」\3,190（税込・セール価格）

@sakura.031358さんが「チョコレートみたいなブラウンカラーとボリューム感がかわいい」と紹介するダウンジャケット。立体的なフォルムが目を引き、撥水・防風と機能面も優秀です。主役級の存在感を放つボリュームで、即トレンド感UP。フードは取り外し可能で、ボリューム感の調整もできます。

レイヤードコーデにぴったりな大人ブレザー

【ZARA】「オーバーサイズダブルブレストブレザー」\8,590（税込）

@asamimiiiiさんが「よく聞かれてた」というブレザー。肩の落ち感が美しく、ボディラインをすっきり見せてくれそうです。程よくゆとりのあるサイズ感で、冬のレイヤードコーデにもおすすめ。流行に左右されにくいシルエットなので、一着持っておくと長く活躍してくれるはず。

