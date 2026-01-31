気象庁は、北アルプスの活火山焼岳について31日午後4時、「噴火警戒レベル2・火口周辺規制」を継続すると発表しました。焼岳では、山頂付近を震源とする火山性地震が平時より多い状態で推移していましたが次第に減少しているということです。

焼岳では1月25日午前2時ごろから山頂付近を震源とする微小な火山性地震が増加していました。

火山性地震の1日あたりの回数は25日は75回ありました。

このため気象庁は25日午前5時50分に噴火警戒レベルを1から2に引き上げました。

噴火警戒レベルは5段階ありレベル2は下から2番目になります。

火山性地震はその後、26日38回、27日22回、28日10回、29日2回、30日1回で、31日は速報値で午後3時までに0回でした。

山頂付近の噴煙の状況等に特段の変化は認められていません。

ＧＰＳによる連続観測では山頂付近で緩やかな膨張を示すと考えられる変化は続いています。

気象庁は焼岳では火山活動が高まっており、想定火口域から概ね1ｋｍの範囲に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があるとしています。

想定火口域から概ね1ｋｍの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒するよう呼びかけています。

地元の高山市と松本市は焼岳への登山を禁止し規制区域内には絶対に立ち入らないよう呼びかけています。

気象庁による次の情報は2月1日午後4時頃に発表の予定です。

また、火山活動の状況に変化があった場合には随時お知らせするとしています。