¥ë¥Ð¥¥Ê¤¬Á´¹ë¥Æ¥Ë¥¹½éÍ¥¾¡¡¡¥µ¥Ð¥ì¥ó¥«¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢Âè14Æü
¡¡¡Ú¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¶¦Æ±¡Û¥Æ¥Ë¥¹¤Î»ÍÂçÂç²ñÂè1Àï¡¢Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥óÂè14Æü¤Ï31Æü¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÂè5¥·¡¼¥É¤Î¥¨¥ì¡¼¥Ê¡¦¥ë¥Ð¥¥Ê¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ë¤¬Âè1¥·¡¼¥É¤Î¥Ù¥é¥ë¡¼¥·½Ð¿È¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥µ¥Ð¥ì¥ó¥«¤Ë6¡½4¡¢4¡½6¡¢6¡½4¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»ÍÂçÂç²ñ¤ÏÄÌ»»2¾¡ÌÜ¡£Í¥¾¡¾Þ¶â415Ëü¹ë¥É¥ë¡ÊÌó4²¯5ÀéËü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ð¥ì¥ó¥«¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï½÷»Ò¤Î¥¨¥ê¡¼¥º¡¦¥á¥ë¥Æ¥ó¥¹¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡ËÄ¥¿ã¡ÊÃæ¹ñ¡ËÁÈ¡¢ÃË»Ò¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¥Ë¡¼¥ë¡¦¥¹¥¯¥×¥¹¥¡Ê±Ñ¹ñ¡ËÁÈ¤¬¤È¤â¤Ë½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£