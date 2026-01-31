「タイカブ」の知見を反映した全方位ヨシな1台

ホンダがかつて原付のレジャーバイクとして一世を風靡したモデルが近年、原付二種モデルとして続々と復活しています。モンキー125、ダックス125、ハンターカブ（CT125）など、「ホンダのアイコニックモデル」としてヒットを飛ばすこれらのモデルは、すべてホンダのタイ現地法人であるタイ・ホンダが開発・生産したものです。かつてのホンダが持っていた「遊び心」を、バイク王国・タイでの知見と合わせて再現したモデルと言えます。

【モデルチェンジすること4回】タイ・ホンダが生み出したグロムの歴史を画像で（写真）

タイ・ホンダは1997（平成9）年に、日本のユーザーの間で「タイカブ」と呼ばれたWave100というモデルを製造し、国際的な大ヒットに導きました。そのタイ・ホンダが、Wave100などの実用車以外の国際的なヒットモデルを目指し、2013（平成25）年に完全ゼロスタートのミニバイクを開発・生産しました。それが、コンパクトなロードスターであるホンダ・グロムです。いわば、近年のアイコニックモデルの原点にあたります。

グロムは、ホンダのモンキー、ダックスといったレジャーバイクの系譜を参考にしながらも、全くの独自性によって開発されたモデルで、ホンダの125cc公道車としては初となる31mmもの倒立フォークを採用。また、エンジンはWave125iと同じ、カブ系では最大の125ccエンジンを搭載していますが、Wave125iとは吸排気のセッティングを変更しパワーアップを図るなど、とにかく「走りと実用」、そしてモタードのような外観によって「カッコ良さ」をも極めた全方位ヨシな仕上がりでした。

ストップ・アンド・ゴーの機敏性とコンパクトで小回りが効くことから「街乗り」に優れ、さらに性能面での高いポテンシャルからレース、レジャーにも最適なバイクです。つまり、使い勝手の幅が広く、なおかつバイク本来の楽しさを存分に持ち得たモデルでした。

グロムは、2013（平成25）年1月にブリュッセル・モーター・ショーで「MSX125」の名で世界初公開となり、同年には日本、タイ、アメリカ、ヨーロッパ諸国で続々と発売を開始。2016（平成28）年までに約30万台出荷となり、もちろん日本でも、発売当初から納車待ちが出るほどの人気を博しました。

2013〜2016年までのグロムはいわゆる「第一世代」と言われ、同年にモデルチェンジし、「第二世代」の時代が始まります。外観を一新したほか、ヘッドライトを縦型2灯のLEDに変更・タンクキャップをヒンジ式にしたり、イグニッションキーを、フォールディング機能を持つリトラクタブルキーにするなど、さらなる完成度を高めたモデルとなりました。

この「第二世代」は発売の翌年2017（平成29）年にヨーロッパの新排ガス規制に適合させ、2020（令和2）年まで生産されました。

グロムがなければモンキー・ダックス・CTの復活はなかったかも？

そして、2021年に再びフルモデルチェンジ。いわゆる「第三世代」に進化し、世界共通で「グロム」の名で統一されました。カウル取り付けボルト周辺にガーニッシュを採用し、ヘッドライトも再び変更。また、キャストホイールのスポーク部を5本とし、より軽快な印象を与える1台となりました。



2024年に外観面でのモデルチェンジとなった「第四世代」のグロム（画像：ホンダ）。



さらに、2024年には主に外観デザインをモデルチェンジします。いわゆる「第四世代」となり、ヘッドライトカバー、シュラウド、サイドカバーなどがよりスポーティなデザインへと変更されました。また、純正のアクセサリーも別売りで販売され、特にロングツーリングに役立つアイテムも登場しました。

古くからのバイクファン・新しいバイクファン双方を魅了することとなったグロムの国際的なヒットは、一説には「これがなければモンキー・ダックス・CTの125ccモデルでの復活はなかっただろう」と言われるほどで、これが正しければ「ホンダのアイコニックモデル」の出発点的モデルと言い換えることもできましょう。

今日の安全面・性能面を大切にしながら、往年のホンダが持っていた「遊び心」を実直に再現したグロムは「バイクユーザーの多くが待ち望んでいた」画期的なモデルでした。