犬がみせる『愛してる』サイン5選

わんこたちは日々飼い主さんに『愛してる』と伝えています。言葉は話せませんが行動や仕草で愛を伝えているのです。愛犬からの大好きサインは見逃したくないもの。いったいどんなサインで愛を伝えてくれているのでしょうか。

1.アイコンタクトをとろうとする

ふと視線を感じると愛犬と目が合った…そんな場面はありませんか？犬は大好きなご主人様がどこにいて何をしているかが気になります。いつも目で追っているのでよく目が合うのです。

犬は本来目線を合わせることを避ける動物。相手と見つめ合うことは威嚇、そして戦闘の合図になるからです。ですので、自らアイコンタクトをとる行為は深い信頼の証なのです。

2.体を寄せてくる

愛犬がおもむろにあなたのそばにきて、ピトッと体を寄せてきたときは『愛してる』のサインです。信頼できる飼い主さんの近くにいることが、犬にとって一番安心感を得られるのです。

隣でリラックスした様子でいるだけでも愛されている証です。無防備に眠る愛犬は、起こすことはせずに優しく見守ってあげてくださいね。

3.顔や口元を舐める

犬が飼い主さんの顔や口元を舐める行為は、相手に対する愛情表現です。特に子犬は母犬の口元を舐めてごはんをねだったり、甘えたりします。その名残で成犬になってもペロペロと舐めて大好き！と伝えているのです。

かまってほしい甘えん坊の犬によくみられる行為です。そのまま受け入れていると延々と舐め続けますので、途中でストップするようにしましょう。

4.おしりをくっつけて座る

犬にとって自分で見ることのできない背中やお尻は急所です。そんな無防備な部位を預けてくれたら強く信頼されている証です。「おしりをくっつけるなんて失礼だな…」そう思うかもしれませんが、実はまったく反対の意味を持つのです。

お腹を見せてひっくり返る『ヘソ天』も安心しているから。愛犬のさりげなくも無防備な姿を見ることができるのは飼い主さんの特権です。

5.お出迎えをする

あなたが帰宅したとき、愛犬はどんな反応をみせますか？尻尾をブンブン！笑顔で駆け寄ってくる分かりやすいわんこもいれば、ちょっぴり塩対応のわんこもいると思います。『そっけないな…』そう思うと思いますが、待っていれば帰ってくることをちゃんと分かっているから落ち着いているのです。

おもちゃを咥えて出迎えるのも、思い出したかのように水を飲むのも、嬉しすぎる自分を落ち着かせるためです。どんなお出迎えでも健気に待っていてくれる愛犬には感謝しかありませんね。

飼い主から愛犬にすべき愛情表現とは？

愛犬からたくさんの『愛情サイン』を受け取ったらお返ししてあげたいですよね。今よりもっと絆を深めるために飼い主さんができる愛情表現とはなんでしょうか。

たくさんのスキンシップと声かけ アイコンタクト 同じ目線で全力で遊ぶ

言わずもがな、愛犬とたっぷりスキンシップをとりましょう。マッサージをしてあげるのも良いですね。そしてたくさん話しかけてあげてください。言葉の意味は分からなくても、自分に向けられた優しいトーンは理解できます。

前述のとおり、犬は常に飼い主さんを目で追っています。気づいたときには微笑み返してあげましょう。人と犬が見つめ合うことで、幸せホルモン『オキシトシン』が分泌され、幸福感が高まりますよ。

愛犬からの遊びのお誘いには、同じ目線で全力で応えてあげましょう。スマホ片手に…なんて絶対にNGです。おざなりにされていることを犬は理解します。楽しいことを共有するとより絆も深まります。

まとめ

わんこたちはたくさんの『愛してる』を日々伝えてくれています。分かりやすいものから気づきにくいものまで多種多様ですが、愛犬からのサインは見逃したくないですよね。

日ごろからたくさんスキンシップをとると同時に、よく観察してみてください。『これもサインかも？』と新たな発見があるかもしれませんよ。