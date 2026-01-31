パパと散歩に出たものの、なぜか歩こうとしないコーギーさん。ママが来ないからだと誘いに行ったら…！？わんこが歩かなかった可愛すぎる理由は反響を呼び、投稿は88万回再生を突破。「楽ちんだもんね」「最高の笑顔♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：なぜか散歩に行きたがらない犬→『ママが来ないからかな』と思っていたら…『まさかの理由』】

散歩拒否！理由はママがいないから…？？

みなさんの愛犬はお散歩は好きですか？今回ご紹介するのは、Instagramアカウント「jino_corgi」に投稿された、コーギーの男の子「ジノ」くんの散歩をめぐるひと騒動。

この日、パパと散歩に出たジノくんですが、ふいに立ち止まり断固として歩くことを拒否！『動かないもん』とパパをチラ見しながら、プリプリのお尻を突き出していたそう。石のように固まっている姿と、チャーミングな姿のギャップには思わずクスッと笑みがこぼれてしまいます。

このときパパは「ママがいないからかな…」そう思っていたら、やはりジノくんはママのいるガレージに歩いて行ったそう。

バギーに乗りたい！頑固なわんこ

ガレージでジノくんのバギーを整えていたママを見つけると猛ダッシュ！なんとジノくんはバギーに乗って散歩に行きたくてパパをここまで誘導してきたのだそう…！「先に行っといて！」そうママに諭されるものの、バギーを目にしたジノくんはてこでも動きません。

パパにずるずると引きずられながらも『絶対に乗るんだから！』と、決してあきらめないジノくん。「ホントに頑固だ…」パパがそう呟いてしまうほど完全なるストライキだったとか。

ニッコリ笑顔がかわいい♡

根負けしたパパからお許しが出て、無事にバギーでの散歩が叶ったジノくん。乗せたとたん、まぶしすぎるキラッキラの笑顔をお見せしたそう。先ほどまで頑として動かなかったわんこと同じだとは到底思えません…！

満足そうなジノくんは『最初からこうすれば良かったのに～』とでも言わんばかり。歩かなかったのは「バギーに乗りたかった」という単純明快な理由であることも素直でいじらしい限りですね。ジノくんの分かりやすい主張と可愛い笑顔に、多くの人が癒されたのでした。

ジノくんの散歩をめぐるドタバタ劇には「全力コギスト！」「だって楽ちんだもんね」「笑顔が可愛すぎる♡」など多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「jino_corgi」には、表情豊かなジノくんの賑やかな日々が投稿されています。元気と癒しがほしい方は要チェックですよ！

写真・動画提供：Instagramアカウント「jino_corgi」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております