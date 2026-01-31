1950Ç¯Âå¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥à¥µ¥¤¥º¤Î¥Ð¥Ö¥ë¥«¡¼¡ÖBMW ¥¤¥»¥Ã¥¿¡×¤òÀ½ºî¡ÚÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡ã¥¤¥»¥Ã¥¿¡ä¡Û
¡ÚÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡Û
¥É¥¤¥Ä¥ì¥Ù¥ë
¡Ö1/16 BMW ¥¤¥»¥Ã¥¿ 250 70¼þÇ¯µÇ°¥¥Ã¥È¡×
º£²ó¤ÎÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥«¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ëÀ¤³¦¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¥«¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÀéº¹ËüÊÌ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡¢F-1¤ä¥é¥ê¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¡¢¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï·Ú¥È¥é¤Ê¤ó¤«¤â¥×¥é¥â²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡£1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÆüËÜÃæ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥ëÅª¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ËÂ°¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤ÏÆÈ¼«¤Î¥·¥§¥¢¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1950Ç¯Âå¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿BMW ¥¤¥»¥Ã¥¿¡£ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë±Ç¤¨¤¹¤ë¥Ð¥Ö¥ë¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ã«ÀîÌÂ¿Í¡ÃÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ëÀìÌç»ï¤ä°ìÈÌ¼ñÌ£»¨»ï¡¢ÌÏ·¿»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢ÌÏ·¿À½ºî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ø¡£¥×¥é¥â¥Ç¥ëÀ½ºî¹ÖºÂ¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢»¨»ï¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎºîÎãÀ½ºî¤ä¸¶¹Æ¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤È¥×¥é¥â¥Ç¥ëºî¤ê¤È¤¤¤¦º¬¤Ã¤«¤é¤ÎÌÏ·¿¿Í¡£¥¿¥ß¥ä¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ç¤â¥Ï¥¦¥Ä¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÇÛ¿®Ãæ¡£
¢£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¤¥½¡¦¥¤¥»¥Ã¥¿
¥¤¥»¥Ã¥¿¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡ÂçÀï¸å¤Ë¹ÓÇÑ¤·¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿½ôÌ±¤ÎÂ¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤ÉÆþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¡¼¡ÊºÇÄã¸Â¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£´°À®¥â¥Ç¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡£ËÜÅö¤Ë¥ß¥Ë¥Þ¥à¥µ¥¤¥º¤Î¥Ð¥Ö¥ë¥«¡¼¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç¤¹¡£
¸µ¡¹¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¤¥½¼Ò¡Ê¢¨2¡Ë¤¬1953Ç¯¤ËÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¡¢¥ª¥à¥¹¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¶õÎä2µ¤Åû¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï236cc¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±¼Ò½é¤Î4ÎØ¼Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´Ä¹2.3m¡¢Á´Éý1.4m¤È¤¤¤¦¶ËÅÙ¤Ë¾®¤µ¤Ê¼ÖÂÎ¡Ê¤½¤ì¤Ç¤â2¿Í¾è¤ê¡Ë¤Ç¡¢Á°ÎØ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸åÎØ¤Î¥È¥ì¥Ã¥É¤¬¶¹¤¤¡Ê480mm¡Ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢¼ÖÂÎÁ°Éô¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤¬¥É¥¢¤È¤·¤Æ¤Ñ¤Ã¤¯¤ê³«¤¯¹½Â¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä·×´ï¤â¥É¥¢¤È°ì½ï¤Ë³°Â¦¤Ë³«¤¯¤½¤ÎÀß·×¤ÏÆÈÁÏÀ¤Î¥«¥¿¥Þ¥ê¤Ç¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤ï¤º¤«12ÇÏÎÏ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Ö½Å¤¬360kg¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢É¬Í×¤Ë¤·¤Æ½½Ê¬¤Ç¡¢2Ì¾¾è¼Ö¤Ç»þÂ®85km¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤Î¾®·¿¼Ö¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥à¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¤Ï²Á³Ê¤¬¹â²Á¤À¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤ÇÈÎÇä¤Ï¿¶¤ë¤ï¤º¡¢1000Âæ¤òÀ¸»º¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁá¡¹¤ËÀ¸»º¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¥¤¥»¥Ã¥¿¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥Ë¥«¡¼¤ÏÍñ·¿¤Î¼ÖÂÎ¤È¶ÊÌÌ¥¬¥é¥¹¤È¤¤¤¦³°´Ñ¾å¤ÎÆÃÄ§¤«¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¥«¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ÇÁí¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥¤¥»¥Ã¥¿¡×¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤Ï¡Ö¾®¤µ¤Ê¥¤¥½¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£
¡Ê¢¨2¡Ë
¥¤¥½¼Ò¤ÏÎäÂ¢¸Ë¡¢¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡¢»°ÎØ¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÀ¸»º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î´ë¶È¤Ç¡¢1953Ç¯¤Ë»ÍÎØ¼«Æ°¼ÖÀ¸»º¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò·è°Õ¡£1953Ç¯11·î¤Î¥È¥ê¥Î¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤«¤Ê¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¤¥»¥Ã¥¿¤òÈ¯É½¡£¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ò2Âæ»ý¤Ã¤Æ¤¤ÆÊÂ¤Ù¡¢¤½¤ÎÃæ´Ö¤ËÎäÂ¢¸Ë¤òÃÖ¤¤¤Æ¥¤¥»¥Ã¥¿¤Î·Á¤òÁÏÂ¤¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÀ¨¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¡Ë¡£
¢£ËÜ²È¤òÄ¶¤¨¤¿BMW ¥¤¥»¥Ã¥¿
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÏÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¤¥»¥Ã¥¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Î¤Æ¤ë¿À¤¢¤ì¤Ð½¦¤¦¿À¤¢¤ê¡£²¤½£³Æ¹ñ¤ä¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¥¤¥»¥Ã¥¿¤Ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤·¤Æ1955Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ÎBMW¤¬À¸»º¸¢¤ÈÀ¸»ºÀßÈ÷¤òÇã¤¤¼è¤ê¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥Ð¥¤¥¯R-25¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅ¾ÍÑ¤·¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤ò298cc¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸»º¡£¤³¤ì¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê1959Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë16ËüÂæ¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BMW¤ÏÆ±¼Ö¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¸»ºÀßÈ÷¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ëµ»½Ñ¶¡Í¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ²È¤Î¥¤¥½¼Ò¤è¤ê¤âÀ¸»ºÂæ¿ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¤¥»¥Ã¥¿¤ÏBMW¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Ð¥Ö¥ë¥«¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤â¤¢¤Ê¤¬¤Á´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ç50Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¤¥»¥Ã¥¿¤â¿Íµ¤¤Ë±¢¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Àï¸å·ÐºÑ¤¬²óÉü¤·Í¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¹ØÇãÁØ¤Î¶½Ì£¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê¥Ð¥Ö¥ë¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤ÆÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È500¤ä¥ß¥Ë¤Ê¤É¾®·¿»ÍÎØ¼Ö¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢BMW ¥¤¥»¥Ã¥¿¤Ï1959Ç¯¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¥Ã¥È¤Ï2016Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²óÀ½ºî¤·¤¿¤Ï¡È¥¤¥»¥Ã¥¿À¸ÃÂ70¼þÇ¯µÇ°¡É¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢2025Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È80¥Ú¡¼¥¸¤Î¥ª¡¼¥ë¥«¥é¡¼»ñÎÁËÜ¡Ê±ÑÊ¸¡Ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¥ì¥Ù¥ë
¡Ö1/16¥¹¥±¡¼¥ë BMW ¥¤¥»¥Ã¥¿ 250 70¼þÇ¯µÇ°¥¥Ã¥È¡×¡Ê1Ëü5290±ß¡Ë
ÉôÉÊÅÀ¿ô¡§94ÅÀ
´°À®¥µ¥¤¥º¡§89¡ß154¡ß84mm
È¯Çä¸µ¡§¥É¥¤¥Ä¥ì¥Ù¥ë
ÈÎÇä¸µ¡§¥Ï¥»¥¬¥ï
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯6·î
¢¥ºòÇ¯¡¢¥¤¥»¥Ã¥¿70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿»ÅÍÍ¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê¸ÂÄê»ÅÍÍ¡Ë¡£¥¥Ã¥È¼«ÂÎ¤Ï2016Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î
¢¥ÉÕÂ°¤¹¤ë¥ª¡¼¥ë¥«¥é¡¼80¥Ú¡¼¥¸¤Î¥¤¥»¥Ã¥¿»ñÎÁËÜ¡Ê±Ñ¸ì¡¿¥É¥¤¥Ä¸ì¡Ë
¢¥Åö»þ¤Î¥«¥¿¥í¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥»¥Ã¥¿¤Î¼Ì¿¿¤¬¿ôÂ¿¤¯·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹»ÅÍÍ¤ä¥É¥é¥Ã¥°»ÅÍÍ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥¤¥»¥Ã¥¿¤Ê¤É¡¢¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»ñÎÁÀ¤Î¹â¤¤°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢¥¥¥Ã¥È¤Î¥Õ¥í¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¥Ã¥È¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿2016Ç¯¤Î¹ï°õ¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢£º£²ó¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÀ½ºî
¥¥Ã¥È¤Ï1/16¤È¡¢¥«¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¼Ö¤¬¤È¤â¤«¤¯¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢´°À®¸å¤â¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¥«¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê1/24¥µ¥¤¥º¤È¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥í¥³¥í¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤á¤Î¥ª¥Ë¥®¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥Ä¿ô¤¬94ÅÀ¤È¡¢Æ±¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥«¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤ÊÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥¤¥»¥Ã¥¿¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¤Î³«ÊÄ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¢¤Î³«ÊÄ¤ËÈ¼¤¤²ÄÆ°¤¹¤ë¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î²ÄÆ°µ¡¹½¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥¥Ã¥È¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤Ï¼ê¤ò²Ã¤¨¤º¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢³«ÊÄ¥®¥ß¥Ã¥¯¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£Â¦¤Î¥É¥¢¥Ò¥ó¥¸¤¬¼Â¼Ö¤È·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÈ¤ß¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤½¤ì¤Û¤Éµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¥É¥¢¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¥Ô¥ó¤¬Ã»¤¤¤¿¤á¡¢¥É¥¢¤¬³°¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢³«ÊÄ¤ÎºÝ¤Î¶¯ÅÙ¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¥´¡¼¥«¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¥ã¥·¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥»¥Ã¥¿¤ËÎ®ÍÑ¤µ¤ì¤¿BMW¤Î¥Ð¥¤¥¯¡ÖR-25/3¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¿Ã±µ¤Åû247Õ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥«¥Ð¡¼¤ò³°¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¥Ã¥È¤Î¥É¥¢¤ò³«ÊÄ¤µ¤»¤ëÅÙ¤Ë¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤ó¤Æ¤è¤¯¤â¹Í¤¨¤¿¤Ê¤¡¡Á¡×¤È´Ø¿´¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½Âå¤Îµ»½Ñ¤ÇEV²½¤·¤¿¤é¿Íµ¤½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¾×ÆÍ°ÂÁ´´ð½à¤Ê¤É¤Ï¤È¤Æ¤â¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤¤¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤Î¥Ð¥Ö¥ë¥«¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥º£²óÀ½ºî¤·¤¿¥¤¥»¥Ã¥¿¤ÏÉÕÂ°¤¹¤ë²òÀâËÜ¤ÎÉ½»æ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Û¥ï¥¤¥È¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤ß¤¿
¢¥¥Ü¥Ç¥£¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ëÁ°¤Î¥·¥ã¥·¡¼¡£Á°ÎØ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸åÎØ¤¬¥È¥ì¥Ã¥É480mm¤È¶¹¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë
¢¥¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢close
¢¥¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢open
¢¥¥´¡¼¥«¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ã¥·¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¥Ü¥Ç¥£ÄìÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤È°ìÂÎÀ®·Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÉÁõ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤¬ÂçÊÑ
¢£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ
¥¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¤Ç¤ÏÇò¤ÈÀÖ¤Î¥Ä¡¼¥È¥ó¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÎã¤Ï¡¢ÉÕÂ°ËÜ¤ÎÉ½»æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ë¡¼¤ÈÇò¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¤Î¥Ä¡¼¥È¥ó¤ÇÅÉÁõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Ï¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤ï¤º¤«¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥¤¥¨¥í¡¼¤òÅº²Ã¤·¤ÆºÌÅÙ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥Ã¥È¤ËÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë»ñÎÁËÜ¤ò¸«¤ë¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥«¥é¡¼¤Î¥¤¥»¥Ã¥¿¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Î¥«¥é¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤äÀÄ¤â¥«¥ï¥¤¥¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥»¥Ã¥¿¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¤ä¥°¥ì¡¼¥¸¥å¡Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¤¬¤«¤Ã¤¿¥°¥ì¡¼¡Ë¡¢¤¯¤¹¤ó¤À¥Ô¥ó¥¯¤äÎÐ¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ´Ö¿§¤¬ÎÉ¤¯»÷¹ç¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¥ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÈâ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥¯¥Ã¤È³«¤¯¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ê¤Þ¤¯¤ê
¢¥¥É¥¢¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ²ÄÆ°¤¹¤ë¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡£¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ú¥À¥ë¥È¤È¥Ö¥ì¡¼¥¥Ú¥À¥ë¤Î´Ö¤Ë¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥ã¥Õ¥È¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥¤¥ä¥Ï¥¦¥ó¥¸¥ó¥°¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¥·¡¼¥È²£¤Ë¤Ï¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¡Ê4Â®¡Ë¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢¥¥Ü¥Ç¥£±¦Â¦¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½
¢¥¥½¥Õ¥È¥È¥Ã¥×¤Ï¥Ñ¡¼¥Ä¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤Ç³«¾õÂÖ¤ÈÊÄ¾õÂÖ¤Î¤É¤Á¤é¤âºÆ¸½²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢¥¥¿¥¤¥ä¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó¤Ï¥Ç¥«¡¼¥ë¤ÇºÆ¸½¡£¥´¥àÀ½¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ë¥Ç¥«¡¼¥ë¤òÅ½¤ë¤¿¤áÄ¹´üÅª¤Ë¤ÏÇíÎ¥¤ÎÉÔ°Â¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤
¢¥¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ50Ç¯Âå¤ÎÊ·°Ïµ¤¥¢¥ê¥¢¥ê¤Î³×À½¥È¥é¥ó¥¯¤¬ÉÕÂ°
¢¥¥È¥é¥ó¥¯¤Ï¥ê¥¢¥¥ä¥ê¥¢¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤ë
¢£¥¤¥»¥Ã¥¿¡¦¥®¥ã¥é¥ê¡¼
º£²ó¤Ï1950Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Ð¥Ö¥ë¥«¡¼¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿BMW ¥¤¥»¥Ã¥¿ 250¤òÀ½ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Ë¥®¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¥«¥¿¥Á¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤¬¥É¥¢¤È¤·¤Æ³«ÊÄ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë1/16¤È¤¤¤¦¥¹¥±¡¼¥ë¤Ê¤¬¤é¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤È¤¤¤¦¡¢¼Â¤Ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë±Ç¤¨¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª°Õ¸«¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤â¾¯¤Ê¤¯¥Ó¥®¥Ê¡¼¥â¥Ç¥é¡¼¤Ç¤âÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤Í¥ÎÉ¥¥Ã¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¸ÂÄê»ÅÍÍ¤âÄÌ¾ïÈÇ¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¼¡²ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¥Ã¥È¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
>> ¡ÎÏ¢ºÜ¡ÏÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ
¡ãÀ½ºî¡¦¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡¿Ä¹Ã«ÀîÌÂ¿Í¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¤Ò¤µ¤Ó¤µºÆÈÎ¤Î¥¿¥ß¥ä¡Ö¥ë¥Î¡¼5¥¿¡¼¥Ü¡×¤Ç¥«¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î´ðËÜ¤ò²òÀâ¡ÚÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡ã¥ë¥Î¡¼5¥¿¡¼¥Ü ¥é¥ê¡¼»ÅÍÍ¡ä¡Û
¢¡¡Ö¤¸¤ã¤¢2ÅÙÅÉ¤ê¤À¡ª¡×¥¨¥ó¥¾¤Î¡È¥Á¥ó¥¯¥¨¥Á¥§¥ó¥È¡É¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¡ÚÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡ã¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È500F¡ä¡Û
¢¡À¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼E¥¿¥¤¥×¡×¤òºî¤ë¡ª¡ÚÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡ã¥¸¥ã¥¬¡¼E¥¿¥¤¥×¡ä¡Û