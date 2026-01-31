1月30日、矢口真里がInstagramを更新した。

【写真】家族にお祝いしてもらった焼肉SHOTも公開

1月20日に43歳の誕生日を迎えた矢口は、この日の投稿で、「お誕生日当日は、おとうちゃんが私の一番好きな焼肉屋さんに連れてってくれました 牛タンが最高なんです」「お昼を我慢して食べた1枚目のタンは、 涙が出そうなくらい美味しかったです」と、家族で焼肉を食べに行ったことを報告。

続けて、「そして、おとうちゃんがなぜかサプライズゲストといって岡ちゃんとゆしんを呼んでくれていてビックリ （ゆしんは数日後にお祝いしてもらう予定だったから2回もありがとう ）」「2人とも子供達といっぱい遊んでくれてすっごく楽しそうで、 私もいっぱい笑いました」とコメントし、夫と2人の息子、岡野陽一、ゆしんとの笑顔SHOTを公開した。

さらに、「岡ちゃんがもの凄く高い果物いっぱいくれて、 なぜかおとうちゃんはミセスと書いたグリーンアップルくれました 可愛かったけど次の日みんなで美味しくいただきました」「みんな忙しい中本当にありがとうございました おとうちゃんも色々考えてくれてありがとう」「そして毎年お母さんはケーキやお花を用意してくれます 私が実家に行かなくても毎年。 とてもありがたいことですね」「私もそんな母になりたいです」と家族らへの感謝を明かした矢口。

最後には、「最後に皆様」「沢山のメッセージ本当にありがとうございました 全部読みましたよ」「今年はLINEギフトもお友達から沢山届き、 感謝感謝のレベル43スタートとなりました」と、ファンや友人への感謝も綴っていた。

2005年にモーニング娘。を離れた後も、ソロでバラエティ番組を中心に活動し、SNSでも近況を発信している矢口。私生活では2018年の3月26日に夫と入籍し、6歳の長男、4歳の次男の母として子育てに奮闘中だ。

画像出典：矢口真里オフィシャルInstagramより