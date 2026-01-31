「それはずるい」「色気がえぐい」菊池風磨、初のソロ写真集アザーカット公開！「イケメンすぎて泣く」
timeleszの菊池風磨さんは1月31日、自身のInstagramを更新。発売間近のソロ写真集のアザーカットを公開しました。
【写真】菊池風磨、初のソロ写真アザーカット！
「イケメンすぎて泣く笑笑」菊地さんは「#Latido #発売まで1週間 #2月7日発売 #中面とアザーカット」とハッシュタグを添えて、2枚の写真を投稿。街灯に寄りかかってカメラに目線を向ける横顔や見下ろすような仕草の大人っぽいショットを披露しています。
この投稿にコメントでは「色気がえぐい」「ずっと見てたい」「綺麗すぎます……」「か、かっこよ」「イケメンすぎて泣く笑笑」「かっこよすぎて心臓に悪い」「アザーカットがアザトカットに見えた」「それはずるい」など称賛の声が続々と寄せられています。
初のソロ写真集『Latido』菊池さんの30歳イヤーを記念して、自身初となるソロ写真集『Latido』（集英社）が2月7日に発売されます。大人の魅力たっぷりの菊地さんの姿が見られるほか、写真はスペイン・バスク地方で撮りおろしたもので、菊地さんと一緒に旅をしているような旅情あふれる作品に仕上がっているのだそう。気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)
