冬に行きたいと思う「大阪府の道の駅」ランキング！ 2位「能勢（くりの郷）」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部は2026年1月19〜20日、全国10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、冬に行きたいと思う「大阪府の道の駅」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「能勢（くりの郷）は友人がおすすめしていたので行ってみたいです」（40代男性／和歌山県）、「個人的に栗が好きなので行ってみたい。また、野菜も直売で朝一に行ってみたい」（20代男性／神奈川県）、「ここの道の駅には野菜が多く売ってあり、冬にいけばまた旬の野菜が手に入りそうだからです」（30代女性／兵庫県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「旬の地元食材を使ったビュッフェレストランがあり、温かい食事も食べられるので行きたいです」（50代女性／広島県）、「山間部の冬景色と地元食材を楽しめ、都市部から少し離れた非日常感を味わえそうだからです」（20代男性／静岡県）、「地元の新鮮野菜や果物、特産品が揃う直売所があり、カフェ・ベーカリーで温かいランチや軽食を楽しめ、周辺の自然が美しく、冬でものんびりドライブの休憩に最適だからです」（60代女性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：能勢（くりの郷）（豊能郡能勢町）／40票2位は「能勢（くりの郷）（豊能郡能勢町）」でした。自然豊かな山間の町・能勢に位置し、冬には雪がうっすらと積もる中で味わえる温かい郷土料理や、地元で採れた野菜の直売が魅力。寒い季節でもどこかほっとする、のんびりとした雰囲気に包まれた人気スポットです。
1位：奥河内くろまろの郷（河内長野市）／43票1位に選ばれたのは「奥河内くろまろの郷（河内長野市）」でした。奥河内の自然に囲まれたこの道の駅は、地元産の新鮮な野菜や加工品の販売が人気。レストランでは地元食材を使ったあたたかい料理が味わえます。歴史学習館や花の文化園など、冬でもあたたかく楽しめるスポットもあります。
