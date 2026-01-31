阪神OBで、元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。阪神の5年目・前川右京外野手（22）に進むべき方向を迷わないことを勧めた。

2月1日から阪神もキャンプイン。レギュラー陣が固まる中、外野は右翼・森下翔太、中堅・近本光司までは確定的だが、左翼の競争は激しい。

片岡氏は「現役ドラフトで入って来た浜田、井坪って高校から（2022年ドラフト3位で）入って来てなかなかいいもの持ってる。小野寺暖もいて、そのへんのレベルは高い」と説明した。

だが、「一番は前川。一昨年のようなバッティングが出来ればってところだろうけど、今ちょっと迷ってんちゃう？」と現状を指摘した。

2024年シーズンはプロ初本塁打を含む4本塁打で、レギュラーを掴みかけたが、昨季は69試合で1本塁打に終わった。

片岡氏は「3年目がよくて4年目にこれしようあれしようってのがあって、オープン戦は結果も出た。シーズン入って結果出なくて焦りもあったと思うし、結果出なくていろんなことする。その中で本人の進むべき方向やな。ホームラン狙うんじゃなくて二塁打なのかとか。どういうタイプになるのか迷うことってあるから、今年はこれでいくんだってものをしっかり持って、アカンかっても変えないことやろうな」と助言した。