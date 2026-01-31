明日から2月がスタートしますが、冬型の気圧配置は続きそうです。2月1日（日）も日本海側では雪、太平洋側では乾燥した晴天が続くでしょう。

今後の雪雲の予想です。1日にかけても北陸から北の日本海側を中心に雪が続くでしょう。

特に低気圧が近づく、北海道や青森、また北陸地方で雪の降り方の強まるところがありそうです。

予想降雪量は1日夕方までの多いところで、北海道で30センチ、青森で50センチ、2日（月）夕方までの24時間で更にそれぞれ40センチと再び大雪となるところがありそうです。交通障害に警戒し、なだれや落雪にご注意ください。

青森では記録的な積雪となっている所もあります。雪下ろし中の事故にも十分な注意が必要です。

また、太平洋側はカラカラ天気が続きます。31日（土）夜7時現在で東北から東日本の太平洋側と、西日本に広く乾燥注意報が出されています。東京では12日連続、熊谷では29日連続で出されたままとなっています。火の取り扱いには十分にご注意ください。

週間予報です。厳しい寒さにもやっと終わりが見えてきました。来週半ば以降は最高気温が平年より高くなるところが多く、関東から西日本では15度くらいまで上がる日もありそうです。来週半ば以降は全国的に寒さがゆるむでしょう。