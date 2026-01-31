1月31日、京都競馬場で行われた第3Rで、ゴディアンフィンチに騎乗し第1着となった横山和生騎手（美浦：フリー）が、JRA通算500勝を達成した。

レース後、横山騎手は「ここまで500勝という数字を残せたことにとても嬉しく思いますし、今日勝ってくれたゴディアンフィンチもすごく良い状態でもってきてもらって、結果を出したかったので良かったです」と達成の喜びを語った。

「本当に感謝の気持ちで一杯」

また、「色々な馬に乗せていただいて、1頭1頭に向き合っているうちに、あっという間にここまで来てしまったなという気持ちです」とこれまでを振り返り、「成績が出てない時にもたくさん応援してくれた調教師の方や、僕と一緒に走ってくれた馬たちがずっといました。もちろん（成績が良くなった）きっかけになったこともたくさんありますが、本当に安田隆行元調教師や今日乗せていただいた安田翔伍さん、他にもたくさんの色々な人との縁や、本当に馬のおかげでここまで来ることが出来ました。本当に感謝の気持ちで一杯です」と感謝の思いを口にした。

最後に「今日は寒い中たくさん集まっていただきありがとうございます。この後も1頭、1頭頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いいたします」と締めくくった。