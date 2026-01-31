仲野太賀、大河ドラマ出演の“豊臣姉妹”を称賛。
俳優の仲野太賀（32歳）が、1月31日放送のトーク番組「土スタ」（NHK総合）に出演。大河ドラマ「豊臣兄弟！」で共演する宮澤エマと倉沢杏菜を、それぞれ「嘘がない」「チャーミング」と称賛した。
大河ドラマ「豊臣兄弟！」で主人公らの姉妹を演じている宮澤と倉沢の“豊臣姉妹”がゲストとして登場。宮澤はドラマの反響について、同業者から「見ている」と声をかけられたり、これまで大河を見たことがなかった層からも反響があったりすることを明かした。
主演の仲野もインタビュー出演し、家族を演じる2人について「この人達とお芝居が出来ることはとっても恵まれて、とっても幸せなことだと日々感じていますね」とコメント。倉沢については「とってもかわいらしくて、“国民の妹”というかチャーミングですよね」と話し、さらに宮澤についても「お芝居に対する姿勢に対して、全く嘘がない。疑問に思ったり、立ち止まったりするようなことに対して決してそのままにしない。訳を腹に落とした上で演じるのが本当に素敵だな、と」とその魅力を熱く語った。
