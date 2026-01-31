元祖“韓流プリンス”と結婚した美女数学講師、“10億円超合コン”の過去が話題に「手数料1億」

“元祖韓流プリンス”と呼ばれる俳優リュ・シウォンの19歳下の妻で数学講師のイ・アヨンが、過去に自身の“最悪の初合コン”の経験談を公開した動画が、再び話題になっている。

最近、ネットを中心に2023年に公開されたあるユーチューブ動画が再び注目を集めている。

【画像】リュ・シウォンの19歳下の再婚妻、美貌がスゴい

この動画は、イ・アヨンが講師をしていたオンライン講義プラットフォームのYouTubeチャンネルに公開されたコンテンツで、彼女は人生初の合コンを含め、たった3回の合コン経験を率直に打ち明けた。

彼女は「合コンは3回しかしたことがないが、最初が最悪だった」と話を切り出した。

彼女によると、初の合コンは20代前半のときで、プライベートな集まりで知り合った30代後半の女性の勧めで実現した。

彼女は、「初めて会った場で8人全員に食事をおごるほど、経済的に余裕があるように見えた」として、「その後もホテルのラウンジ、高級感のある空間で付き合いが続いた」と回想した。

（写真＝YouTubeチャンネル「ETOOS」）イ・アヨン

その後、この女性が7歳上のCEOを紹介すると積極的に勧め、断るのが苦手であったため、合コンに行くことになったと説明した。

問題は合コン後だった。イ・アヨンは、「翌日『あなたを結婚させるプロジェクト』を進行中だとして、相手の男性は結婚すれば、100億ウォン（約11億円）をあげられる人だと言われた」と伝えた。

続けて、「代わりに手数料として10億ウォン（約1億円）をくれと言われたり、契約書を書こうと言われたりして、とても怖かった」と打ち明けた。結局、彼女は家族に状況を知らせた後、連絡を断ち、関係を整理したと明らかにした。

なお、イ・アヨンは現在リュ・シウォンと結婚し、娘がいる。