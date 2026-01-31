ロッテで活躍した清水直行さんが３１日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。現役時代に数多く務めた開幕投手の思い出を明かす一幕があった。

今回は「プロ野球最速順位予想スペシャル！パ・リーグ編！」。プロ野球開幕まであと２か月ということで、球界を代表するパ・リーグレジェンドＯＢが開幕にまつわる裏話やハプニングなど開幕戦が１０倍楽しめる秘話を連発した。

ロッテ時代、開幕投手を４回務めた経験から「開幕投手をしたいので選ばれるのは栄誉なんですよね。チームの中で一番の先発になったみたいなのがあったんで、そこはうれしかったですね」と話し出した清水さん。

「パ・リーグは当時盛り上がってなくて、注目されるのは開幕ぐらいなんですよ」と振り返った。「僕が最初にやらせてもらった時は（対戦相手が）ライオンズの大エース・松坂大輔ですよ。僕はニュースにいっぱい出て、パ・リーグなのにうれしかった」と笑顔で語った。

さらに「何度も言いますけど、パ・リーグは注目されないんですよ。２０数年前は」と強調すると「ここは盛り上げたいと。マリンスタジアムでの開幕で盛り上げたいんで、ベンチからマウンドまでタオルをブワッと回して行ったんですよ」と、「湘南乃風」のようにタオルをぶん回しながらマウンドに上がったことを振り返ると「ライトのスタンドのファンも回してくれて、めちゃくちゃ盛り上がった。でも、ずっと回してて。そのシーズン、ずっと回してたんで、やめ時が分からなくなった。開幕だけって限定しておけば良かったなって」と、つぶやいていた。