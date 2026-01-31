伝説の傑作車「ランナバウト」が復活！

イタリアの名門ベルトーネは、2026年1月25日、同社の歴史において象徴的な存在である1969年のコンセプトカーを、現代のデザイン言語で再定義した新型「ランナバウト（Bertone Runabout）」を発表しました。

これは過去をなぞるだけの懐古的なアプローチではなく、ブランドの輝かしい遺産と現代のパフォーマンスを融合させた「ネオ・レトロ・モダン」の象徴として誕生しました。

【画像】超カッコイイ！ これが 新たな「“6速MT”スポーツカー」です！ 画像で見る（27枚）

ベルトーネがこれまでに手掛けてきた歴代の名車には、ランボルギーニ「ミウラ」やランチア「ストラトス」、アルファロメオ「モントリオール」といった、自動車史に刻まれる傑作が名を連ねています。

しかし今回、同社が新たに立ち上げた「ベルトーネ・クラシック・ライン」の第一弾として、再構築の対象に選んだのはこれら大物モデルではなく、1969年に発表された「アウトビアンキ A112 ランナバウト」でした。

このコンセプトカーは、後の1972年に登場する「フィアット X1／9」へと発展していくことになる、ミッドシップスポーツの原点ともいえる重要な存在です。新型ランナバウトは、1969年にヌッチョ・ベルトーネが提唱した、常識に縛られない自由な造形精神を現代に具現化したモデルなのです。

そのスタイリングは、前衛的な「ウェッジシェイプ」と、鋭く切り落とされた「コーダ・トロンカ」という2つの本質的な要素によって形作られています。フロントセクションには冷却効率を最適化する「Sダクト」が統合され、クリーンな表面構成の中に、往年のデザインへの敬意を表した「ポップアップ・ヘッドライト」が現代的な解釈で組み込まれました。

ボディタイプは、開放感あふれる純粋なオープンモデルの「バルケッタ」と、取り外し可能なカーボンルーフを備えた「タルガ」の2種類が設定され、どちらも幾何学的な美しさと力強いプロポーションを共有しています。

注目のパワートレインには、最高出力475馬力・最大トルク490Nmを発生する3.5リッターV6スーパーチャージャー付きエンジンを、ミッドシップに横置きで搭載しています。

このユニットは、ロータス「エキシージ」や「エミーラ」でも実績のあるトヨタ製V6エンジンをベースに、ベルトーネ独自のチューニングを施したもの。Vバンク内に「Eaton／Edelbrock TVSスーパーチャージャー」を搭載し、排気系にはステンレス製のパフォーマンスヘッダーを採用することで、官能的なサウンドを奏でます。

これに6速マニュアルトランスミッションを組み合わせ、0-100km／h加速は4.1秒、最高速度は270km／hをマークします。

特筆すべきはその軽さで、ボディワークへの広範なカーボンファイバーの使用と、軽量な押し出しアルミニウム構造のシャシーの採用により、車両重量（乾燥重量）はわずか1057kgに抑えられました。

インテリアも独創的で、ボートの船体をイメージした「ハル・チューブ」形状のコックピットを採用。

ダッシュボード中央には「航海」を連想させるアナログな羅針盤（コンパス）が配される一方、ドライバーの視界には最小限の情報に絞ったデジタルタコメーターが設置されるなど、機械との対話を重視したミニマルな空間が広がっています。

※ ※ ※

この新型ランナバウトは、2026年1月29日からパリで開催される「レトロモビル 2026」にて、1969年のオリジナルコンセプトカーと共に展示されます。

生産台数は世界限定25台で、価格は税抜39万ユーロ（約7200万円）から。購入時の諸税や諸費用を含めた目安は、約46万ユーロ（約8400万円）相当になる見込みです。

オーナーはベルトーネのデザインセンターと共に、素材や色を決定する特別なカスタマイズ工程を経て、世界に一台の個体を仕立てることが可能です。