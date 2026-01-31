【ポテト食べ尽くし系！？】「みんなで食べよう〜！」場を収めた友人に感謝＜第14話＞#4コマ母道場
子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？ 今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。
第14話 シェアしよう【シオンの気持ち】
【編集部コメント】
ツバサさんは高校時代、部活のキャプテンでみんなのまとめ役でした。いつも明るく元気で、ここぞというときに機転が利くまさにリーダータイプ。今回も泣いている2人の子どもを、あっという間になだめてくれました。一方のシオンさんは、ルナちゃんにフライドポテトを与えたくない……と内心思いつつも、また泣きだされたら困るし、さらにツバサさんの気持ちをムダにしたくないので、いったんそのまま流れに任せることにしました。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
