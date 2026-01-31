◆りそなBリーグ2部（B2）愛媛70―79福岡（31日、松山市総合コミュニティセンター）

西地区5位のライジングゼファー福岡が敵地で同2位の愛媛に連勝し、B2プレーオフ進出へ望みをつないだ。

福岡は56―59の劣勢で最終第4クオーターに突入。我慢の展開が続いたが、開始2分55秒に會田圭佑の3点シュートで逆転した。その後も一進一退の攻防が続いたが、残り3分余りで會田が再び3点シュートを成功。奪ったリードを守り切った。

今季PGの得点力が課題になっていただけに、13得点した30歳の會田は「（試合の）途中でレイアップやジャンパー（ジャンプショット）が決まり、調子が良い感じだったのでどんどん狙った。うまく入ってくれたので良かった」と安堵（あんど）した表情。福島雅人監督は「相手（ガード）の奥田（雄伍）君と古野（拓巳）君に対してうまく戦えた。今日は會田で勝ったんじゃないかな」と称賛した。

次節は2月8、9日の両日、ホームの照葉積水ハウスアリーナ（福岡市）で東地区の岩手と戦う。會田は「ここの2試合は本当に落とせない」と力を込めた。

