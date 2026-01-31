ÁáÀ¤¤«¤é27Ç¯...¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤óÌ¿Æü¤Ëà°¦Äï»Òá¾®¶¶·úÂÀ¤µ¤ó¤¬ÈëÏÃ¡õÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¡ÖÎò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë°ÎÂç¤Ê¸æÊý¤Ç¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ò°ú¤·Ñ¤°»ö¤Î°ì¤Ä¡Ä¡×
¡¡1999Ç¯1·î31Æü¤Ë61ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ÎÉÕ¤¿Í¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾®¶¶·úÂÀ¤µ¤ó¤¬ÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1·î31Æü¤Ï¡¢ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Î27²óÌÜ¤ÎÌ¿Æü¤Ç¤¹¡£ ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ò°ú¤·Ñ¤°»ö¤Î°ì¤Ä¡Ä ¸½ºß¡¢ËÍ¤¬¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ç´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤ò¼è¤é¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ç»°ÂåÌÜ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²û¤«¤·¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö½éÂåà´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬á¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÆóÂåÌÜ¤Ï¡¢ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤«¤éÇ¤Ì¿¤ò¼õ¤±¤¿ºä¸ýÀ¬Æó¤µ¤ó¡£»°ÂåÌÜ¤Ï¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤«¤éÇ¤Ì¿¤ò¼õ¤±¤¿ËÍ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤Ï°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤ÏËÍ¤â¸åÇÚ¤Ë°ú¤·Ñ¤°»þ¤¬Íè¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ì¤Þ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î°Ù¤Ë´èÄ¥¤ì¤ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ ËÍ¤òÀ¸³¶¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Î¤´Ì¿Æü¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¹ç¾¸¡×¤È¡¢¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Î´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤Ï¡¢ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤«¤é¡¢¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¢²ñÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¤¿ºä¸ýÀ¬Æó(83)¤Ø¡¢¤½¤·¤Æºä¸ý¤«¤é¾®¶¶¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤äºä¸ý¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÆüÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤¬Î®¤ì¤¿»þ¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¿²¹þ¤ó¤À»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö»þ¤ÏÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»þÂå¤Î·Ñ¾µ¤ä·ÏÉè¤âÂçÀÚ¤ÇÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÎò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë°ÎÂç¤Ê¸æÊý¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£