静岡県や静岡県御前崎市などが浜岡原発で事故が起きた想定の訓練を行い、住民や自治体の職員が対応を確認しました。

【動画】「災害について常に考えることが大事」浜岡原発の事故を想定した訓練データ不正問題で揺らぐ信頼…多くの住民らが参加 ＝静岡

1月31日の訓練は浜岡原発で事故が起き、放射性物質が外部に放出された想定で行われ、自治体の職員のほか、浜岡原発から半径31キロ圏内で暮らす住民が参加しました。

今回は東名高速道路の浜名湖サービスエリアが放射線量の検査などを行う場所として設定され、バスで避難してきた住民に対し検査や簡易的な除染を行う流れを確認しました。

＜参加者＞

「実際の時に、ここに来れるのか心配という話をした」

＜初めて参加した人＞

「今までこういう災害のことについて知らなかったので、訓練を通じて災害について常に考えることが大事だと思います」

静岡県原子力安全対策課の神村典浩課長は「多くの住民の方に参加していただきまして、実際にやってみた中で工夫が必要なところが見えてきたので一つ一つ解決していきたい」と話しました。

県は参加者にアンケートをとって今後に生かす方針です。