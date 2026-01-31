「グランメゾン」「孤独のグルメ」…食欲刺激するアマプラ飯テロ名作5選紹介
【モデルプレス＝2026/01/31】Prime Videoにはイッキ見にぴったりなシリーズ作品が多数。食欲を刺激してやまない「究極の飯テロ」作品5選を紹介する。
◆1「孤独のグルメ」シリーズ
2012年に放送をスタートした、輸入雑貨商の井之頭五郎（松重豊）が、営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、ひたすら一人飯を堪能するテレビ東京系グルメドキュメンタリードラマ「孤独のグルメ」。誰にも邪魔されず、無心で料理と向き合う至福の時間。中年男の独特な心の独り言と、実在する店舗のシズル感あふれる料理映像は、深夜に見ると危険なほどの食欲を誘う「飯テロ」の金字塔である。
◆2「グランメゾン・パリ」（2024）
木村拓哉が主演を務めるTBS系日曜劇場「グランメゾン東京」（2019）の劇場版。フランス料理の本場パリを舞台に、尾花（木村）と倫子（鈴木京香）らがアジア人初のミシュラン三つ星獲得に挑む。スクリーンいっぱいに映し出される最高峰のフレンチは芸術そのもの。挫折を乗り越え、情熱を一皿に込めるシェフたちの生き様と、極上の料理描写に酔いしれるエンターテインメント大作である。
◆3「おいしい給食」シリーズ
1980年代の中学校を舞台に、給食マニアの教師・甘利田（市原隼人）と生徒が、どちらがより美味しく給食を食べるかを競う学園グルメコメディ「おいしい給食」（テレビ神奈川、TOKYO MXほか）は、2019年に放送を開始し、その後シリーズ化。瓶牛乳やソフト麺など懐かしのメニューが登場し、奇想天外なアレンジで食す甘利田のハイテンションな実食シーンは思わず笑いが込み上げる。ノスタルジーと食への偏愛が炸裂する異色の飯テロ作品として、劇場版作品もこれまで4作制作されるほどの注目を集めている。
◆4「晩酌の流儀」シリーズ
「1日の最後のお酒をいかに美味しく飲むか」をテーマにし、2022年に放送をスタートしたテレビ東京系グルメドラマ「晩酌の流儀」。不動産会社に勤める伊澤美幸（栗山千明）が、定時退社後にサウナやトレーニングでコンディションを整え、最高の一杯のために自ら絶品おつまみを作る。喉を鳴らしてビールを飲み干す豪快な飲みっぷりと、手際の良い調理シーンが視聴者の喉と胃袋を刺激する。
◆5「作りたい女と食べたい女」シリーズ
料理を作ることが好きな野本さん（比嘉愛未）と、食べることが好きな春日さん（西野恵未）の交流を描くNHK夜ドラ「作りたい女と食べたい女」。2人が囲む食卓には、山盛りのご飯や巨大なスイーツなど、豪快かつ温かみのある家庭料理が並ぶ。美味しそうに平らげる春日さんの食べっぷりと、食を通じて深まる2人の絆に心が満たされる優しい物語で、温かに描かれた女性同士のラブストーリーが話題を呼び、現在2シーズン制作されている。
◆心も胃袋も満たされる至福の時間を
ドラマの中に登場する料理たちは、単なる食事シーンを超えて、登場人物たちの人生や感情を豊かに彩っている。Prime Videoでこれらの名作を堪能し、心も胃袋も満たされる至福の時間を過ごしてみては。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】